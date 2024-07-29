HUAWEI nova推小摺疊機　精緻外觀出眾配新技術　契合年輕用戶群

2024年7月29日9:00，華為終端官方微博發布了一段充滿懸念的預告片，正式揭開了華為nova首款摺疊屏手機的神秘面紗。



視頻中，HUAWEI nova 全球代言人易烊千璽手持新品，展示出華為nova小摺疊的外觀，其令人矚目的方形外屏設計和潮流先鋒的配色也令人過目不忘。這種新穎的宣傳方式，為華為nova小摺疊增添了更多的神秘色彩，也讓手機發燒友們對這款新機充滿期待。

HUAWEI nova小摺疊機，針對年輕客群。（HUAWEI）

作為nova家族的首款摺疊屏手機，最大的亮點之一就是業界首創的1：1方形外屏設計。該設計將鏡頭模組與方形外屏排列於矩陣之內，軸線對稱的圓形鏡頭與方正有型的外屏相互呼應，和諧對稱的排列組合將平衡、秩序之美推向極致。

HUAWEI nova小摺疊機，針對年輕客群。（HUAWEI）

此外，手機的摺疊形態不僅方便攜帶，也具備極高的辨識度，契合了年輕用戶對潮流與便攜性的雙重需求。

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在配色方面，華為nova小摺疊主打青春潮酷的綠色配色。超脱於自然界的先鋒色彩，融入了數字時代的科技感和未來感，打破了傳統審美定式，成為時尚潮酷的代表色。通過這種全新的配色，華為nova小摺疊與年輕用戶形成了深度共振，同樣體現了其追求創新和前衛的品牌理念。

除了時尚外觀和創新設計，華為nova小摺疊的到來也標誌着華為在摺疊屏領域的進一步突破。作為中端市場的全新力作，華為nova小摺疊展示了華為在摺疊屏技術和設計上的創新和突破，不僅補全了華為摺疊屏產品序列和價格區間的空白，也展示了華為在行業中的領先地位和技術實力，將為市場注入了一股新活力。

未來，華為nova小摺疊將繼續以獨特的潮流設計和強大功能，引領年輕市場，成為年輕人心中的潮流單品。期待這款充滿驚喜和創意的手機，能早日與廣大消費者見面，掀起一股全新的潮流風潮。

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