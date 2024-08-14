Google 於13日舉行Made by Google 新硬件發布會，Pixel 9系列手機亮相。雖然早已被不少網料爆料人「tip中」，但活動中仍有不少驚喜新消息：包括假相／照騙 AI，可摺屏的Pixel 9 Pro Fold，以及 Watch 3、耳機Buds Pro 2。



Google宣布Pixel 9系列，三款平板／手機以及一款摺屏手機Pixel 9 Pro Fold，包括6.3吋標準型號 Pixel 9 採用、6.8吋Pixel 9 Pro XL，以及細機愛好者必like的6.3吋Pixel 9 Pro版本、細小屏幕強大功能。

Google 於13日舉行Made by Google 新硬件發布會，Pixel 9系列手機亮相

手機橢圓形鏡頭模組為新設計、升級 G4 Tensor晶片、電池續航力提升，更有SOS衛星求救功能。相對地新系列加價頗多，Pixel 9 基本款式定價為799美元，比去年貴100美元。至於Pixel 9 Pro及Pro XL 則分別售999美元和1,099手機包括6.3吋標準型號 Pixel 9 採用、6.8吋Pixel 9 Pro XL。Pixel 9和Pro XL 8月22日起開賣，Pixel 9 Pro則9月上市。

手機橢圓形鏡頭模組為新設計、升級 G4 Tensor晶片、電池續航力提升，更有SOS衛星求救功能。

至於Pixel 9 Pro Fold 則拉長了機身，屏幕更長，機身更薄。打開有8吋的主屏幕最大值亮度為2,700尼特(nit)（摺合後6.3吋），比上一代的1,450尼特高光度接近一倍，定價1,799元，9月4日發售。

Pixel 9 Pro Fold 則拉長了機身，屏幕更長，機身更薄。

新款手機的內置相機仲有好多假相／照騙玩法，比如在示範時就將主持自己key落明星合照中，影bb仔時亂郁又唔肯望鏡？？AI可以幫你做一個bb頭，唔止望鏡、還有各種可愛神情，但聽起來有點恐怖。

其他 AI Demo 都好實用，比如影張明星日程表，再問問AI自己的行程表中有沒有時間抽空去睇明星。記者就比較希望以上AI 功能不要銷區，香港都用到。

其他 AI Demo 都好實用

新Pixel手機內置Gemini AI助理

Pixel 9系列手機有兩個新AI app玩，如果你跟記者一樣常常瘋狂截圖當筆記，但又搵唔返相應cap圖，全新的「Pixel截圖」(Pixel Screenshots app）會利用AI助理幫你搵圖，另一個「Pixel工作室」(Pixel Studio)就早在三星手機已經見過，是一款以文字生成圖像的產生器。

一個「Pixel工作室」(Pixel Studio)就早在三星手機已經見過，是一款以文字生成圖像的產生器。

內置於新一代智能手錶「Pixel Watch 3」就可以用更平價錢玩Gemini AI助理（41mm芒售349.99美元，45mm版本售399.99元），手錶的AI助理可偵測配戴者脈搏異常，用家沒有任何動作，亦不對手錶OS提示作出回應，手錶即時會發出緊急通知。

新一代智能手錶「Pixel Watch 3」