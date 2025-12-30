iPhone爆容量？系統垃圾一步即清！超300GB垃圾清理實戰教學 2026｜不少iPhone用家最近發現手機突然容量不夠用，好像垃圾資料多了不少，但就算如何刪相、刪片都未能夠清除不知名的垃圾。就好像記者的iPhone就不知為何多了300GB的垃圾，今次就為大家解說如何一步清理這些垃圾吧！



不少果迷在使用iPhone一段時間之後，便會發現不知為何iPhone的垃圾突然變多，而且系統資料爆增，無論如何清理不同的app或相片、影片，都仍有不少「系統垃圾」。就好像記者的iPhone，原本的1TB容量，竟然有多達300GB不知名的系統資料在內。

iPhone用久了，不知為何會有一些系統垃圾佔用不少位置。

網上不少人教路reboot手機幾次就可以減少這些垃圾，但記者試了多次都沒有辦法清理這300GB系統垃圾。最後把心一橫，做了一步，便成功完全清理這300GB系統垃圾！

如何檢查iPhone容量？

其實十分簡單，只需要進入「設定」內「一般」>「iPhone儲存空間」，便可以看到手機現時的容量。看著這些使用容量後，可以直接點按下方的app列表，看看那些不需要的app便可以直接刪除。然後可以再看最下方，便可以看到現時iOS系統佔了多少位置（大約12GB，不能刪除），以及「系統資料」。一般系統資料大約佔幾GB容量，如發現手機的系統資料多達數十GB至幾百GB，這就有點不尋常了，需要大家去清理。

如果一些不用的app或遊戲，可定時定候在系統內刪除。

其實這些系統垃圾，大部份都是Safari瀏覽器的暫存資料，亦即是每一次上網後手機會暫存部份網頁資料，令用家再次上該站時會load得更快。不過當大家用得久，或有一些網頁bugs，便有機會不知為何用上了手機大量容量暫存，因此大家只需要清理Safari瀏覽器的暫存資料，便可以回復大量的手機容量。

可以看到有時系統資料不知為什麼竟佔十分多容量。

一步清理系統資料垃圾：

首先進入「設定」＞「Safari」，在內下方選擇「清除瀏覽紀錄及網站資料」，然後在內再選擇「所有瀏覽紀錄」以及關閉所有分頁，這就可以一口氣清去Safari瀏覽器的暫存資料。不過同時會刪去用家之前儲存了的網站登入等資料，大家要注意。

可以一口氣清理所有瀏覽紀錄，或一段時間的瀏覽紀錄。

記者成功刪去這些系統資料後，立刻解放多達300GB的容量！