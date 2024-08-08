vivo X100系列解析　一文章看清如何選擇　愛影相的你就應選這款

vivo X100系列的發布為不同需求的消費者帶來了多樣化的選擇。下面我們將分別介紹vivo X100s、X100sPro 和X100 Ultra的主要優勢，幫助您做出更合適的選擇。



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1、vivo X100s

vivo X100s（vivo）

出色的攝影體驗：配備5000萬像素主攝像頭，使用了IMX920傳感器，搭配5000萬像素超廣角鏡頭和6400萬像素長焦鏡頭，能夠滿足日常拍攝的需求。

強大的性能：採用聯發科天璣9300+處理器，結合LPDDR5X內存和UFS 4.0存儲技術，確保流暢運行各種應用。

優秀的顯示效果：配備6.78英寸AMOLED顯示屏，分辨率為2800x1260，支持120Hz LTPO自適應刷新率，亮度峰值可達3000尼特。

快速充電：內置5100mAh大容量電池，並支持100W有線快充，僅需30分鐘即可充滿電。

2、vivo X100s Pro

vivo X100s Pro（vivo）

卓越的變焦能力：在X100s的基礎上進一步提升，配備了潛望式長焦鏡頭，支持3.7X-20X的光學變焦範圍，擴展至20X-100X的數碼變焦。

更強的續航能力：相比X100s，電池容量增加至5400mAh，同時支持100W有線快充，帶來更持久的使用體驗。

更高的性價比：相較於X100 Ultra，在保持高性能的同時，價格更為親民，適合追求高性價比的用戶。

3、vivo X100 Ultra

vivo X100 Ultra（vivo）

影像系統：擁有5000萬像素主攝像頭（一英寸）、5000萬像素超廣角鏡頭（IMX600）以及2億像素的HP9長焦鏡頭，提供卓越的拍攝體驗。

性能表現：採用最新的第三代驍龍8移動平台，配合LPDDR5X內存和UFS 4.0存儲技術，確保了旗艦級的性能表現。

豪華的屏幕體驗：搭載6.78英寸三星E7材質2K曲面屏，支持120Hz LTPO自適應刷新率，峰值亮度高達3000尼特。

先進的充電技術：不僅支持80W有線快充，還支持30W無線快充和反向無線充電，方便用戶在多種場景下的充電需求。

獨特的設計與功能：採用了屏下超聲波指紋識別，支持衛星通信功能（僅1TB版本支持），為用戶提供了更加高端的使用體驗。

4、如何選擇？

vivo X100系列比較（中關村在線提供）

如果你追求性價比且不需要頂級配置，vivo X100s 是一個不錯的選擇，它提供了非常全面的功能和良好的拍照體驗。

對於需要更大電池容量和更快速度充電的用戶，vivo X100s Pro 提供了額外的續航能力和相同的高性能體驗。

如果你是一位攝影愛好者或者對手機性能有極高要求，vivo X100 Ultra 幾乎提供了所有你能想到的頂級配置，包括更強大的處理器、更高級的相機系統以及更大的電池。

每款手機都有其獨特的優勢，因此在選擇時應考慮自己的需求和預算。希望這篇指南能幫助你找到最適合自己的那一款vivo X100系列手機。

延伸閱讀：傳vivo X200將首發用上天璣9400晶片 影像系統大升級 10月亮相（點擊連結看全文）

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】