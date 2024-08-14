iPhone 16只算過渡機？被看衰有原因　反而新款SE可能是Apple救星

iPhone 16 發表倒數一個月，但各界卻已經開始唱衰銷量，認為功能和外型更新幅度都非常小，市場目光可能會放在2025年，SE和i17都將有新進展。



距離蘋果發表iPhone 16還有差不多一個月，但《彭博》知名蘋果記者馬克．葛曼（Mark Gurman）已經在專欄中預告， 這一代功能沒有新意，預期銷量可能只會持平。

市場對iPhone 16沒什麼信心， 但包括葛曼、天風國際證券分析師郭明錤都指出，2025年的蘋果會更值得期待，尤其加入Apple Intelligence的iPhone SE將帶動一波銷量熱潮，iPhone 17系列也將有更纖薄的機種「Slim」誕生。

不少媒體對iPhone 16系列，信心不大。（apple）

iPhone 16 被認為是「過渡機」

葛曼在專欄中指出，自從Apple公司在2020年重新設計整個iPhone系列，包含推出了全新的外型設計和5G連線等，這款設備就沒有進行過重大改造，包含去年的iPhone 15 系列中首次採用了鈦金屬外殼、Type C插孔，iPhone 14 Pro新增動態島的新界面，但整體和13、12兩代的使用體驗上都沒有顯著差距，「今年推出的iPhone 16系列也不會改變這一點」。

以下是葛曼預期iPhone 16會出現的「微幅更新」：

尺寸：iPhone 16預計推出4款新機型——iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max，配置沒有改變，但Pro系列螢幕會增大，其中一般版本Pro將從6.1寸增大到6.3寸，而Pro Max則將從6.7寸增大到接近6.9寸。



顏色：預計藍色將被替換，並回歸幾年前受歡迎的玫瑰金色。



機身按鈕：iPhone 16的非Pro版本將新增「Action按鈕」，也就是機身的靜音鍵改成按鈕，去年已經在Pro版本出現。



另外，新款Pro機型右側將新增一個「相機控制按鈕」，操作方式類似於單眼相機上的按鈕，輕按可觸發自動對焦，重按則拍下照片，還可以沿著按鈕滑動來縮放照片和影片。



Apple Intelligence：所有iPhone 16型號都將支援Apple Intelligence，但它也適用於iPhone 15 Pro版本，是否能成為一個吸引換機的賣點還有待觀察。為了運行Apple Intelligence，將有一款新的處理器A18，並且所有機型將配備8GB的記憶體。



Apple Intelligence功能將擴及iPhone 16全機種。 （蘋果WWDC2024發布會）

果粉應該可以發現，這裡多數都不是新功能，主要是「下放到其他機種」的模式，《Phonearena》專欄更指出，多數蘋果推出的AI功能，早就已經在三星Galaxy與Google Pixel等安卓手機上實現，無論是修圖、翻譯還是轉譯錄音檔，都只是名稱不一樣而已。

葛曼說：

「如果你擁有較舊版本的iPhone，這些都是不錯的升級，但可能不是非得擁有的功能。我不認為這些新機型會為Apple帶來一波購買熱潮。」

iPhone換機潮增長10％？外界不看好蘋果預估

iPhone 16銷量預測在市場上出現一些分歧，蘋果對今年下半年iPhone 16系列新機的備貨目標上調至9千萬支左右，顯示出蘋果對iPhone 16銷量相當有信心，這也代表在歷經2023年疫情動盪年度後，今年將出現一波蘋果iPhone換機潮。

天風國際證券分析師郭明錤指出，供應商台積電和大立光的蘋果訂單都未增加，由組裝端來推斷，2024年下半年iPhone 16的訂單數量變化不大，約為8700萬台，仍略低於同期iPhone 15訂單數量，約9,100萬台，摩根士丹利也做出差不多的預測。

但《彭博》的另一篇報導中引述消息人士說法，蘋果本身自信十足，向供應鏈表示，預估iPhone 16出貨量將較上一代增長10%以上。

iPhone SE更有看頭？

外界大多看衰iPhone 16表現，不過葛曼、郭明錤都一致認為，消費者可以期待2025年的蘋果，iPhone生態系將迎來更大的變革。

第一波會落在中階機iPhone SE身上，最早在2025年初，蘋果會推出新款iPhone SE，這是自2022年以來這款中階手機的首次升級，外型將會接近iPhone 14，更清晰、覆蓋率更高的OLED螢幕，甚至可以期待它擁有部分的Apple Intelligence功能，這點將比iPhone 16更有可看性， 如果iPhone SE的價格繼續落在500美元左右，可能會成為熱賣產品。

iPhone SE已經2年沒有新機推出，外界認為2025會是一個重要轉折點。 （unsplash@onur-binay）

iPhone 17 Slim風聲傳出，2025年遭認「更值得期待」

第二波則是iPhone 17系列將推出標準iPhone、Pro和Pro Max以外的「第四款iPhone熱門機型」，過去mini和plus都算是不太受歡迎的機種，明年蘋果將再次嘗試這個第4款機型的概念，但這次的策略是更加纖薄的「iPhone 17 Slim」， 郭明錤指出，蘋果也可能在iPhone 17系列中引入一款名為「Ultra」的新機型，這也是蘋果的另一個選擇。

目前市場預估Slim有機會比mini和Plus表現更佳，但這款纖薄的新機型未來仍需要塞入Pro型號的性能，葛曼認為，實現這一「壯舉」至少需要到2027年，折疊的iPhone和平板也都在時間表上，「無論如何，這些選項還需要幾年時間，在短期內，消費者將面對一個熟悉的景象——一款看起來與去年型號非常相似的iPhone。」

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