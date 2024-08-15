realme官宣突破充電技術　將推出320W超光速秒充　4分鐘就充滿電

8月14日，realme副總裁、全球營銷總裁、中國區總裁徐起在微博上宣佈，realme即將發布320W超光速秒充技術。他表示，這款充電技術能在短短4分鐘內為設備充滿電。



據王碩（Francis Wong）介紹，realme一直在測試300W充電技術，並已經成功突破了這一技術的瓶頸，實現了320W的峰值。此次發布的超光速秒充技術將使realme成為首家推出如此高功率快速充電技術的手機品牌之一。

realme官宣將推出320W超光速秒充技術（realme）

徐起表示，

「我們致力於提供更高效、更便捷的用戶體驗，因此我們決定開發出這種前所未有的快速充電技術。我們相信，這項創新將會給用戶帶來極大的便利。」

4分多鐘便可讓一部手機充滿電（微博）

realme的320W超光速秒充技術被認為是一款革命性產品，它不僅提供了令人驚歎的快速充電能力，還擁有出色的温度控制和安全性能。此外，該產品還具備智能識別功能，可以根據設備的不同需求進行智能調整。

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真我（realme）公司一直以來都致力於通過創新技術和高品質的產品來滿足用戶的需求。此次發布的320W超光速秒充技術是該公司最新的成果之一，也是realme致力於推動手機行業發展的又一重要里程碑。

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