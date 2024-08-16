Mercedes-Benz在2024年推出了兩款全新版本純電動SUV：EQA及EQB，以緊湊型suv之姿，為電動車市場帶來新的選擇。新一代EQA及EQB不僅在外觀設計上煥然一新，更進一步優化了性能表現，並搭載多項實用新功能，勢必成為新手買家和轉向電動車族群的新寵兒。



家族式設計語言 標誌性星徽一抹而來

全新EQA及EQB延續了家族式設計，中網採用了標誌性的黑色面板設計，並將經典的三叉星標誌置於中央。鍍鉻飾條與LED日間行車燈相連，打造出具辨識度的車頭造型。重新設計的保險桿強調了車身的視覺寬度，高光黑色裝飾則勾勒出霧燈的位置。此外，新增的Spectral Blue和High-Tech Silver兩款車漆，為車系注入一抹新潮色彩。

車廂方面，Mercedes-Benz也有所革新。全新的多功能方向盤採用最新一代設計，並配有觸控按鈕。儀表台飾板飾以激光雕刻的星徽圖案，搭配背光功能，彰顯品牌氣質。此外，10.25吋中控觸控螢幕已成為標準配置，與高階車型看齊。

升級續航表現 貼心充電功能

為了滿足消費者日益增長的續航里程需求，Mercedes-Benz工程師對新車型進行了全面的效能優化。透過空氣動力學設計的改良，以及輪胎滾動阻力的降低，EQA的WLTP續航里程最高可達569km。值得一提的是，全新的"續航距離監控"功能可以根據當前的行車狀態，提供節能建議，幫助駕駛者最大限度地延長續航。

在充電方面，EQA和EQB提供了更人性化的設計。例如，透過MBUX系統或Mercedes me應用程式，車主可以遠端控制車輛預調溫度，在啟程前就創造一個舒適的車內環境。此外，Plug & Charge功能讓充電更加便捷，只需插上充電槍，即可自動啟動充電過程，無需額外驗證。龐大的充電網絡，也為車主帶來便利。

MBUX大升級 智能互動更便利

MBUX在新車型中有了全面提升。它擁有更直觀的操作介面、更強大的語音助理，以及更豐富的個人化選項。例如，全新的Zero Layer零層介面可根據駕駛情境，直接在主頁顯示相關功能，無需多步驟切換。

語音助理也變得更加智能。它不僅可以透過自然語言控制車輛功能，還能主動學習駕駛者的偏好，提供個性化的建議。此外，升級後的駕駛輔助系統搭載了更先進的感測器，可實現更精準的環境感知和路況判斷，為行車安全提供更有力的保障。

EQA 250+車身內外細節👇👇

+ 5

靈活的座艙佈局 滿足家庭用車所需

作為Mercedes-Benz在緊湊型電動SUV市場的兩款重磅產品，EQA和EQB在空間機能上各有側重。前者採用傳統的五座佈局，座椅採用直立式設計，方便乘客進出，同時確保良好的視野。後排座椅提供40:20:40分離放倒功能，靈活應對日常載物需求。

而EQB第三排座椅得以升級，就算1.65m高的乘客都可以輕鬆就坐。1,620升的最大載物容積，媲美許多中型SUV，足以應對各類家庭出行場景。同時，第二排座椅還提供前後滑移和靠背角度調節，進一步釋放乘坐和載物空間。

EQB 250+車身內外細節👇👇

+ 7

Mercedes-Benz EQA 250+售價：$465,000（一換一）、$579,000（車價）

Mercedes-Benz EQB 250+售價：$542,000（一換一）、$656,000（車價）

Benz夏日嘉年華於啟德限時舉行

Benz夏日嘉年華展出詳情

如果想近距離睇新車，Benz限時將於啟德 AIRSIDE展出最新EQA 及 EQB 車系，而且今次活動主題 - FUNTRONICA一同參與享受夏日的氛圍！現場室外展示區及室內Pop-Up Store，可近距離欣賞最新 EQA 及 EQB 的純電動車系以及「AIRSIDE 平治試駕體驗」，參加者可提前預約，親身感受新車的魅力。

+ 3

現場更設有特色市集，包括不同特色食品、寵物用品、臉部彩繪等、兩個手藝工作坊、以及流行音樂表演等，讓參加者沉浸於夏日歡樂氛圍。

日期及時間

2024 年 8 月 16 日 17:00 – 20:00

2024 年 8 月 17 至 18 日 11:00 – 20:00