英超開鑼，手機、平板合法串流睇波選擇｜炎炎夏日，令不少球迷興奮的英超賽事再回來了。萬眾期待的英格蘭超級足球聯賽(英超)將於8月17日正式揭開戰幔，為全球球迷帶來又一季激情四射的足球盛宴。



英超向來是全球最受關注的足球聯賽之一，本季也不例外。衛冕冠軍曼城志在五連霸，但面對來勢洶洶的對手，他們的衛冕之路恐怕不會一帆風順。阿仙奴上季屈居亞軍，球隊上下都躍躍欲試，誓要一雪前恥。車路士和曼聯也紛紛引進猛將，力求在新賽季有所作為。而剛剛歷經變革的利物浦，雖然暫時按兵不動，但憑藉頂級陣容，仍舊不可小覷。

曼聯今日17／8 首場英超賽事面對富咸（資料圖片）

要緊貼英超賽事，除了現場觀戰，透過電視轉播收看也是不錯的選擇。今年Now TV成為全港獨家直播平台，將播出全部380場英超賽事，而且其中超過100場更提供4K超高清畫質。

除了可以在Now TV機頂盒上收看外，如以往的Now E睇波通行證，將會移師至Now Player上，就算未join任何Now TV plan，都可以單單購買足球或不同的通行證，於手機、平板，甚至智能電視的NowPlayer app上串流直播觀看英超等足球賽事。而且球顏可以選擇單購一個月，或12個月通行證，適合不同的球迷，保證整個賽季不錯過任何一場比賽。

除了英超，備受關注的西班牙足球甲級聯賽(西甲)也在本周拉開序幕。衛冕冠軍皇家馬德里成功引進法國球王安巴比，看來將延續統治力。但巴塞隆拿也不甘示弱，超新星也馬有望成為球隊的新旗手。此外，馬德里競技、畢爾包等勁旅也紛紛補強，上演傳統豪門與新貴的較量。同樣NowPlayer上也可以收看西甲賽事，一個訂閱睇盡享足球比賽賽事。

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