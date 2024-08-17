HOVERAir X1 Smart日本旅拍實試｜輕巧便攜 AI精準確捕捉精彩瞬間

HOVERAir X1 Smart日本旅拍實試｜近年隨著旅遊業復甦，越來越多港人都重拾出遊的樂趣。傳統的自拍方式局限性大，常常無法將周圍的美景盡收鏡中；而請路人或導遊幫忙拍攝，又難免有距離感和不自在。有見及此，記者最近入手了全新的HOVERAir X1 Smart自拍飛行相機，帶著它暢遊日本福岡，親身感受這款黑科技神器的強大之處。



只有99g的HoverAir X1 Smart，非常合適帶去旅拍。（林勇 攝）

輕便易攜 暢遊無負擔

乍看HOVERAir X1 Smart，你可能會驚訝於它的嬌小玲瓏。得益於新一代的設計，這款飛行相機的機身重量僅為99g，不單在香港使用時不需要登記，就在日本拍攝都沒有問題（日本100g以下航拍不需要登記，不過都要小心不要在禁飛區內使用），比上一代更為輕巧。雖然為了減重而捨棄了摺疊設計，但憑藉更細的機身，收納起來仍然十分方便。在整個行程中，我將X1 Smart放在背包裡，幾乎感覺不到它的存在，旅途更加輕鬆寫意。

全AI自動及簡單手勢便可以操作，就算新手都很易上手。

小巧但不失堅固，X1 Smart採用了高強度的一體化機身設計。某天在福岡試拍時，記者一時疏忽，讓它撞上了路邊一棵大樹。撿起一看，安然無恙!可見其耐用程度非同小可。無需擔心意外磕碰，拍攝更加放心。

可以利用手機App作不同的航拍設定，有一些進階模式需要試玩特定模式次數後，才可以開啟。

AI加持 新手也能拍大片

HOVERAir X1 Smart最厲害之處，在於搭載了先進的AI拍攝功能。無論自拍新手還是攝影老手，它都能滿足你的創作需求。以最常用的「懸停」模式為例，開啟後X1 Smart便會自動起飛，識別畫面中的人像並保持固定距離跟隨。你只需擺好pose，讓它捕捉美好瞬間即可。全程毋須手動操控，簡單易用。

〔HoverAir X1 Smart 試拍〕跟隨試拍就算身邊有很多人，都不會掉失目標。

除此之外，「跟隨」和「漸遠」模式也讓記者愛不釋手。前者適合拍攝動態畫面，X1 Smart會自動尾隨拍攝主體，捕捉行走或奔跑的英姿。憑藉升級後的AI算法，即便周圍人來人往，它也能精準鎖定目標，不會跟丟。而「漸遠」模式則營造出電影感十足的視覺效果，X1 Smart 會緩緩後退，將人物與背景的比例逐漸拉遠，非常有大片感覺。

〔HoverAir X1 Smart 試拍〕只需要做一些簡單手勢便可以操作

出眾畫質 定格美好時刻

別看HOVERAir X1 Smart小巧玲瓏，它的影像品質卻令人刮目相看。這款飛行相機最高支持2.7K@30fps的錄影解析度，搭配三重穩像技術，即便在微風中也能拍出穩定流暢的畫面。在鬧市錄製Vlog時，X1 Smart完美克服了人潮湧動帶來的干擾，成片清晰銳利，色彩飽滿動人。

〔HoverAir X1 Smart 試拍〕記者最喜歡用漸遠模式拍攝，拍出來的風景非常漂亮。

拍照方面，1200萬像素的成像能力足以應對日常所需。我在阿蘇火山附近來了幾張大合照，背景的風景和天空的雲彩紋理都清晰可見。夜間拍攝夜景，在HDR模式加持下，黑白分明，光影交織，彷彿將華燈初上的浪漫氛圍原封不動地保留下來。

電力持久 隨時隨地拍

作為一台隨身設備，HOVERAir X1 Smart在續航時間上也交出了一份漂亮的成績單。它配備了的電池充滿電後可連續飛行約10分鐘，拍攝20段左右的短片。官方更貼心地附送了2塊備用電池及一個便攜充電盒，後者內建5000mAh電芯，可為電池額外補充2.5次電量。全副武裝出門，即便玩上一整天也無需擔心斷電。

4K超高清影片實試：https://youtu.be/aZ69RmXdn8s

總括而言，HOVERAir X1 Smart在實戰中表現出色，為記者今次日本之旅錦上添花。它不僅解放了雙手，降低了自拍的難度，更通過智能算法、出眾性能，讓拍攝影片、紀錄生活變得無比簡單有趣。重量更首次突破100g大關，無需繁瑣申請即可合法上天，完美符合日本無人機新規。如此輕巧智能的飛行相機，想必會成為許多旅行愛好者和Vlogger的心頭好。



HoverAir X1 Smart拎去旅拍非常方便

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