Sony Xperia 1 VI 推出緋紅色限定版，索尼旗艦手機繼黑色、白金銀、卡其綠色外再添一色，這紅色像似Deadpool套戰衣，低調得來有個性，而且在不同的光線下顏色會有微妙變化，令人百看不厭。此外本文會整理Sony Xperia 1 VI 5大長處。



Sony Xperia 1 VI 本身的機背設計就一反系列傳統，首先機背不是玻璃光面，而是帶有細紋的「觸感玻璃背板」，細節中見美感，而且握持感令人很安心；配上與機背同色系的金屬紅機邊及藥丸膠墊型相機模組，非常美觀。（強調返，只是記者覺得Sony Xperia 1 VI 緋紅色版本令我聯想起DeadPool，兩者並無關係，更並特別版或聯乘。）

Sony Xperia 1 VI 港行緋紅色限定版機身細節（林勇攝／設計圖片）

Sony Xperia 1 VI 港行緋紅色限定版機身細節

屏幕橫直比更實用

Sony Xperia 1 VI 吸引了用戶意見，指Xperia 1 V 屏幕的橫直比過於扁長，睇片會少了一截，屏幕決定改回更接近一般手機的「19.5:9」橫直比，解像度重新選用更實際且省電的FHD+ OLED屏，這個屏幕更支援1－120Hz 可變更新率，即是播靜態畫面時會降低更新率節省電影，到打動作game、睇動作片時，又能升至120Hz，每一格都特別清。再加上核心方面行Snapdraon 8 Gen3，充置電量達5000mAh，連繼使用的時數有增加。

Sony Xperia 1 VI 改回更接近一般手機的「19.5:9」橫直比（林勇攝）

Sony Xperia 1 VI本身有（左起）：黑色、白金銀、卡其綠色（對，圖右1是一隻深綠色）三色，如今再添緋紅色。

三色機身｜先睇屏幕尺寸變化

Xperia 1 VI 升級02｜全新散熱系列

Sony 在 Xperia 1 VI 首次加設 Vapor Chamber 散熱系統，將CPU及CCD運作時的熱力盡快抽走。

Sony 在 Xperia 1 VI 首次加設 Vapor Chamber 散熱系統

Xperia 1 VI 升級3｜長砲加至170mm

光學長焦鏡頭由120mm加強至85mm－170mm，改用Exmor T for mobile CCD感光元件，本身低噪少了很多，試玩當日影對面海的大廈，沒有用AI修圖減少雜訊，好處是沒有變成美圖秀秀磨皮相流失細節。

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用長鏡影人像，會發現拍出來的臉型會像美圖了一樣，更小顏，而且背景壓縮感更強，主體更突出。

Xperia 1 VI 升級4｜長焦微距可手動對焦

現時絕大部份智能手機微距，包括iPhone 15 Pro Max，都係使用廣角鏡去做，而Sony就決定令手機微距更接近單反相機的體驗，Xperia 1 VI 係用長焦鏡頭去拍攝微距相片，好處是拍微距畫面時，手機不用太緊貼主體，而遮檔光線令主體太暗；長焦微距放大率較高，鏡頭同物件嘅距離貼近肉眼所見，變形少還原度更高。

長焦微距可手動對焦

Xperia 1 VI 微距拍攝時更可以手動微調對焦，並以「峰值對焦」顏色綑邊提示，比如放大公仔頭部，確保眼睛位置對焦清晰。

Sony Xperia 1 VI 港行緋紅色限定版｜售價：HK$10,499 查詢：Sony（2833 5129）