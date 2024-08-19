HONOR X6b抵玩千元手機｜機身堅固耐用超強續航力！AI拍照升級

HONOR X6b抵玩千元手機｜HONOR最近推出全新HONOR X系列最新力作 — HONOR X6b，進一步豐富旗下平價手機產品線。這款新機以其強大的性能和實惠的價格，相信成為市場大亮點。



超長續航 暢快使用一整天

HONOR X6b最吸引人的賣點之一，就是其5200mAh的超大容量電池。憑藉高能量密度和先進的電池管理技術，即使厚度僅為8.39mm，它依然能提供持久穩定的續航表現。據官方數據，在滿電狀態下，用家可連續播放串流媒體長達26小時，連續掃FB、IG等社交平台更可高達27小時。

此外，HONOR X6b還支援35W的超級快充。啟用Turbo充電模式後，短短10分鐘便能充至20%電量，急需時可快速補充能量。值得一提的是，即便經過1000次充放電循環，電池依然能保持80%以上的容量，相當於4年的使用壽命，充分體現了其出色的耐用性。

AI加持 影像更上層樓

除了續航，HONOR X6b在影像方面同樣有亮眼表現。它搭載了一枚5000萬像素的高清主攝，配合多項AI算法加持，可輕鬆應對各種拍攝場景。AI智能識別可自動分辨拍攝主體，優化背景;微笑拍照則能捕捉歡樂瞬間，不再錯過任何值得紀念的時刻。

在弱光環境下，多幀融合技術可合成多張不同曝光的照片，呈現更豐富的細節、超級夜景模式更進一步增強了暗光拍攝能力，即便光線不足時亦能拍出清晰夜景大片。

護眼屏幕 清晰無負擔

作為一款千元平價手機，HONOR X6b的屏幕表現同樣不俗。6.56吋的HONOR FullView高清大屏，結合90Hz的高刷新率，帶來流暢舒適的視覺體驗。即使在強烈陽光下，高達780nits的峰值亮度也能確保畫面的清晰可見。與此同時，HONOR X6b還集成了多重護眼功能，包括電子書模式、護眼模式、DC調光等。它們可根據環境光線智能調節色溫和亮度，最大限度減少藍光傷害，讓雙眼免受長時間用機的困擾。

五星級跌落防護 瀟灑應對意外

智能手機跌落損壞是許多用戶的心頭大患，但有了HONOR X6b，這一煩惱將成為過去式。它是業界首款通過瑞士SGS五星級跌落測試的手機，代表了當前的最高耐用標準。得益於創新的防摔結構設計，HONOR X6b能承受1.5米高的跌落而不損壞。堅固的犀牛結構骨架增強了機身強度，緩衝層可有效吸收撞擊力，多層梯形結構則進一步分散了衝擊能量。全方位的防護，讓你安心使用，無懼跌落磕碰。新機備有2種顏色可選，分別為幻夜黑、幻森綠，售價為$999。

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