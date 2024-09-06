近日，DJI發表了一款突破性的掌上 Vlog 利器－DJI Neo 無人機，這台迷你無人機僅重 135g，卻集智慧拍攝、靈活操控和優異性能於一身，勢必成為 Vlogger 和航拍愛好者的新寵兒。記者有幸搶先體驗了 Neo 的非凡魅力，在此與大家分享這款神器的點點驚喜。



DJI Neo 輕巧而穩定的表現

初見 Neo，便被它精巧的機身設計所吸引。乍看之下，很難相信這麼小巧玲瓏的無人機能夠穩定飛行，但實際起飛後卻驚人地平穩，完全顛覆了對小型無人機搖晃不堪的印象。超輕量化機身搭配功能強大的三軸雲台，在強風環境下亦能拍出細膩清晰的畫面，可見其穩定性之出眾。

DJI Neo只有135g重，非常輕巧

只需要一按單鍵，便可以作出不同的花式自拍模式

採用紅外線及單目視覺定位方案，能穩定滯空停留穩定性也有了提升。實測中，哪怕在四級左右的強風中飛行，Neo依然能輸出平穩流暢的畫面。22GB的機載存儲足夠應付一般的拍攝需求，記者很少出現儲存空間不足的問題。

亦可以無線連接DJI RC-N3 專業遙控器或手機，用作更專業的遙控操作。

而最令人讚嘆的，莫過於 Neo 超低的入手門檻。有別於市面上多數航拍機需要專業遙控器才能掌控，Neo 只需輕按機身按鍵，選定拍攝模式，即可乖巧地從掌心騰空而起。先進的 AI 演算法讓它能精準追蹤畫面主角，自如完成跟拍、環繞、俯衝、上升等高難度鏡頭，輕鬆營造電影級視覺效果。如此簡易的操作，即便是無人機初哥也能立即上手，拍出令人驚艷的作品。

4K@30fps高質拍攝質素

儘管定價親民，Neo 在影像品質上卻毫不妥協。1/2 英吋感光元件能捕捉超高解析度的影像，搭配 4K@30fps 錄影能力，影片細節豐富飽滿、色彩動人，在同價位航拍機中拔得頭籌。

DJI Neo試拍效果👇👇

雖是一款入門級產品，但Neo在操控上提供了多種選擇。DJI Neo最吸引記者的，是它出色的智能拍攝能力。通過DJI Fly app，可以實現包括智能跟隨、環繞、上升、遠離等多種拍攝模式。雖然跟隨功能偶爾會跟丟目標，但大部分時候還是比較穩定。

購買DJI Neo 暢飛套裝更會包含專業遙控器。

除了一鍵智慧模式，Neo 在操控上還提供多種選擇，滿足不同玩家的需求。透過 DJI Fly APP 遙控，可在 50 米範圍內靈活取景；而搭配 DJI RC-N3 專業遙控器使用，更可實現 10 公里圖傳距離，以及更專業的手動運鏡。

在續航力方面，儘管 18 分鐘的飛行時間不算頂尖，卻也綽綽有餘，足夠完成約 20 次精彩的掌上起降拍攝。四周的全包圍保護罩設計，更讓飛行安全不再令人擔憂，室內使用也無需過多顧慮。

3顆電池連充電盒裝置，可用

在安全性方面，Neo配備了紅外線和下視視覺傳感器，可實現精準懸停。雖然沒有前視避障，但室內飛行時仍能提供基本的安全保障。DJI Neo的另一大亮點在於其135g的機身重量，這一數字的意義不僅在於便攜，更讓它在許多國家和地區無需登記即可合法飛行。以香港為例，對於重量不超過250g的無人機，無需向民航處申請許可，這大大提高了使用的便利性。雖然在日本仍需登記，但一次性的申請流程也相對簡便。DJI Fly app更可以利用手機收音，亦可以連接DJI Mic 2用作拍攝時同時收音，而且更可以自動消除槳葉雜音，收音清晰純淨。

DJI Neo以千多元的售價，可算是CP值非常高的選擇。

試玩總結

DJI Neo無人機是一款定位準確，表現出色的Vlog拍攝工具。小巧的機身蘊藏著強勁的性能，AI加持下的智能拍攝模式和靈活操控提供了極佳的使用體驗。高畫質影像和一鍵剪輯分享讓航拍創作變得無比簡單。1399的售價，CP值非常高的選擇。

DJI Neo 售價資訊：單機版售價 $1399（包含飛行器、1 顆電池、槳葉保護罩等配件）。DJI Neo 暢飛套裝售價為$2499（包含飛行器、3顆電池、槳葉保護罩等元件，以及 RC-N3 遙控器及其轉接線）。