Huawei Mate XT 非凡大師即將登場　會為3摺疊屏手機展開新篇章？

9月2日，華為官宣將於今年9月10日舉辦「華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會」。9月3日也就是今天華為終端發布一段預熱視頻，視頻結尾公布了新品將會命名為華為Mate XT 非凡大師，余承東、何剛在轉發微博時露出了小尾巴，並確認了這將是非凡大師品牌新成員。結合第三方媒體的爆料訊息，華為Mate XT 非凡大師或將是此前爆料過的首款華為三摺疊屏手機。



Huawei Mate XT 非凡大師（微博）

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提到華為非凡大師，相信很多人並不陌生。在去年的華為秋季全場景新品發布會上，華為首次公布超高端品牌非凡大師，並帶來了該品牌首款手機——華為Mate 60 RS 非凡大師。

發布會現場，劉德華以非凡大師品牌大使的身份出席活動並進行主題演講，分享他心中幾位非凡大師的故事。華為官方對非凡大師品牌的釋義是：以極致、高端、簡約、純粹為品牌內涵，以極致美學理念突破視覺表達極限，以極致工藝成就尊貴品質體驗，以極致技術構建尖端科技底座。

非凡大師品牌大使劉德華對其的理解是：「非凡」象徵着不斷捨棄、敢為人先、突破邊界的精神，「大師」代表着幾十年如一日、心無旁騖、追求極致的態度。

去年華為Mate 60 RS 非凡大師，品牌大使是劉德華。（huawei）

不同於以前的奢侈品牌，非凡大師並非先有品牌，再被賦予精神、講述故事。而是華為本身的精神內核，包括「沒有等出來的未來，只有闖出來的明天」、「不是天生非凡而是敢於非凡」、「非凡就是把平凡走出精彩」等等，這些精神需要一個更加高端、更加具體的品牌進行承載，非凡大師因此應運而生。

去年華為Mate 60 RS 非凡大師，品牌大使是劉德華。（huawei）

正是基於「不是天生非凡，而是敢於非凡」的精神內核，因此華為非凡大師品牌的產品，往往都採用頂配的創新科技和技術，以此不斷突破科技的邊界。以華為Mate 60 RS 非凡大師為例，其擁有極致性能體驗，包括超快運行速度、超強雙衛星通信、超聚光主攝、十檔物理可調光圈等。

更重要的是，華為Mate 60 RS 非凡大師還有獨享的創新設計、材質工藝，包括鏡頭模組上辨識度極高的傳奇星鑽設計，稀有且珍貴的紅色陶瓷和金屬雙拼工藝，堅韌抗摔的玄武鋼化崑崙玻璃，以及靜謐通話等隱私保護功能等，是超高端手機創新體驗的集大成者。

去年華為Mate 60 RS 非凡大師，品牌大使是劉德華。(huawei）

縱觀華為高端品牌建設之路，從聯名徠卡提升影像質量認知、聯名保時捷設計推出超高端定位機型，到相繼與兩個品牌解綁，推出自有影像品牌華為影像XMAGE，以及推出全面自主的超高端品牌非凡大師。從品牌聯名到獨立自主，華為逐步依靠自己的研發實力登上超高端寶座，走出一條自主高端品牌發展新路徑，為國產品牌高端之路指明方向：只有培養強大的自主創新能力，塑造極致的品牌精神，引領行業不斷前行，才能真正站穩高端市場。此次將在華為發布會上亮相的華為Mate XT 非凡大師，無疑也深刻體現了這點。

非凡大師（huawei）

根據第三方媒體的爆料訊息，華為三摺疊屏手機在摺疊形態上或為「Z」形態結構，採用外折、內折雙鉸鏈設計，充分融合了華為Mate Xs系列、華為Mate X系列的特性。在設計工藝上，華為Mate XT 非凡大師或將延續華為大摺疊屏極致輕薄、極致平整、極致可靠等特性，為用戶帶來更純粹、更震撼的摺疊屏大屏體驗。值得一提的是，上述猜測，在余承東使用新品，被網友抓拍到的照片中能得到印證。

三摺疊手機（微博）

早些時候，余承東與董宇輝在直播中還透露，華為「下一代摺疊屏」是一款「別人都能想得到，但都做不出來的產品。」余承東表示，華為團隊對這一概念的構想已長達五年之久，歷經無數技術挑戰與突破，如今終於接近量產的曙光。

不難猜測，余承東此前透露的「下一代摺疊屏」大概率就是華為三摺疊屏手機。如果你也對這款新品感興趣的話，不妨關注一下將於9月10日舉辦的華為發布會。

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