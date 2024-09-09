Apple iPhone 16發布會最終消息整合｜賣幾錢？有冇iPad mini？｜Apple 發布會將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 時揭開序幕，名為「It's Glowtime」的發帶會預計將圍繞 iPhone 16 系列展開，同時有傳還有全新的 Apple Watch 10 和 AirPods 4 亮相。不過，根據目前的傳聞和消息，並非所有的硬體更新都會在此次發布會中出現，有些新品可能會推遲至今年年尾甚至 2025 年才發布。



iPhone 16 系列加價？

隨著發布會的臨近，最受期待的無疑是 iPhone 16 系列。iPhone 16 預計將包括四個型號：iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。根據市場預測，iPhone 16 系列將帶來顯著的硬體升級，特別是在 Apple Intelligence﹑相機功能和。

傳Apple Intelligence適用於所有iPhone 16（資料圖片）

根據市場分析，隨著硬體的提升，iPhone 16 系列的售價也可能上漲。目前 iPhone 15 的定價為 799 美元（$6,899），iPhone 15 Plus 為 899 美元（$7,699），iPhone 15 Pro 則為 999 美元（$8,599），iPhone 15 Pro Max 的價格為 1,199 美元（$10,199）。而 iPhone 16 Pro 的價格可能會升至 1,099 美元（有機會加約$700 ~$800），原因之一是該型號的容量起點從 128GB 增加到 256GB。

古銅色的iPhone，你會喜歡嗎？（x）

Apple Intelligence將推出（資料圖片）

Apple Watch X

今年是 Apple Watch 推出的第十個年頭，為此，Apple 預計會推出特別版的 Apple Watch 10（或稱為 Apple Watch X）。這款新手錶可能會帶來更加精緻的設計和更高階的健康監測功能。

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根據多方報導，Apple Watch X 的外形將會更加纖薄，並且可能會引入全新的磁吸錶帶設計，這一設計將取代目前的滑動錶帶系統，讓錶帶更容易安裝和拆卸。同時，新的 Apple Watch 可能還會採用微型 LED 顯示技術，這將使顯示效果更加明亮和節能，進一步提升用家的視覺體驗。同時，健康功能一直是 Apple Watch 的核心賣點，而 Apple Watch X 也不例外。預計該款手錶將增加血壓監測和睡眠呼吸監測功能，

AirPods 4—同時推出兩個版本

AirPods 4 也預計將在發布會上亮相。根據市場消息，AirPods 4 將有兩個不同的版本，分別針對不同的價格區間，目標是取代目前的 AirPods 2 和 AirPods 3。新款 AirPods 可能會引入更多高階功能，例如主動降噪（ANC），這是目前僅限於 AirPods Pro 的功能。此外，AirPods 4 也可能會配備內建喇叭，讓用戶更容易找到遺失的耳機。

H2 晶片與音質提升

AirPods 4 可能會搭載與第二代 AirPods Pro 相同的 H2 晶片，這將提升耳機的音質、電池續航和藍牙連接的穩定性。H2 晶片還會支援更先進的空間音訊技術，讓用家體驗到更為立體的聲音效果，並進一步改善音頻處理能力。此外，AirPods 4 也可能會支援藍牙 5.3 技術，提供更快的數據傳輸速度和更穩定的連接。

AirPods 4 也可能會加入 USB-C 充電功能。這將與最近的 iPhone 型號保持一致，為用家提供更多的充電選擇。此外，AirPods 4 也將支援無線充電，並可能與 Apple Watch 充電器兼容，進一步提升設備的便利性。

Mac 和 iPad—今年稍後更新

雖然此次發布會的重點集中在 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 產品上，但有關 Mac 和 iPad 的更新傳聞也不斷出現。根據消息，Apple 計劃在今年 11 月推出配備 M4 晶片的全新 Mac 系列產品，包括 MacBook Pro、iMac 和 Mac mini。這些設備將迎來性能的大幅提升，不過這些新品不太可能會在 9 月的發布會上亮相。

iPad mini 10月先有？

此外，iPad mini 的更新也引發了廣泛的關注。儘管許多人期待在 9 月的發布會上看到新款 iPad mini，但目前的消息顯示，可能會在 10 月的一場獨立活動中推出。屆時，Apple 可能會同時發布新的 M4 Mac 系列產品。

iPhone SE 4 升級OLED 螢幕

另一個備受關注的產品是 iPhone SE 4。這款高 CP 值的 iPhone 預計將在 2025 年初推出，並首次引入 OLED 螢幕技術，這標誌著 Apple 將全面淘汰 LCD 螢幕。iPhone SE 4 將採用全屏設計，取消實體 Home 掣，並引入 Face ID 功能，這將使其在性能和設計上都與高階的 iPhone 型號更加接近。

資料來源：MacRumors

9 月 10 日凌晨 1 時的 Apple 發布會，hashTECH 將會同時進行文字直播，想第一時間了解 iPhone 16 系列細節，就不能錯過。希望在發布會前，率先睇發布會的傳播內容，亦可點擊以下文章了解：