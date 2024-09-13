iPhone 16系列購機攻略　從128GB到1TB差距6700元　哪款最適合你

iPhone 16系列正式發布，售價也出來了，最基礎儲存空間的iPhone 16相比頂配iPhone 16 Pro Max足足差了有8000元，都能再買一台iPhone 16 Pro了。



不多廢話，我們來簡單分析一下系列四款機型在配置上的差異，以及適合怎樣的用戶入手。

1、配置總覽

先看看我們總結的配置對比：

中國內地iPhone 16售價（中關村在線提供）

可以看到，iPhone 16系列每一台機型的不同儲存空間價格差別極大，如果沒有專業影像創作需求，512GB存儲已經足夠使用；只是日常使用，偶爾玩遊戲的用戶256GB也已足夠。相對來說，iPhone 16的128GB存儲還是「差點意思」，建議還是「咬咬牙」加價上更大儲存空間更合適。

iPhone 16系列香港售價

2、iPhone 16：日常足夠用

跟往代都比較類似，這次的iPhone 16還是主打一個刀法精準，不過綜合實力在線：A18晶片性能相比上代升級不小，速度更快功耗降低，日常絕對夠用。憑藉強大的性能，iPhone 16系列也支持蘋果智能，能享受到一系列創新功能，蘋果官方表示中文版本將在明年推送。

iPhone 16配上4800萬像素主攝（apple）

這次的iPhone 16還在機身上新增了自定義按鍵、拍照按鍵，路上看到什麼有趣的小玩意，掏出手機就能拍一張快速搜索，這個功能聽起來還是挺方便的，就是不知道國內什麼時候能實際用上。

3、iPhone 16 Plus：大屏打遊戲確實爽，但性價比一般

iPhone 16 Plus這款產品，說它好吧，屏幕大一些，打手遊確實給力；但相比iPhone 16標準版售價確實也要貴上不少，手遊玩家其實更推薦加個幾百塊錢的差價，直接上iPhone 16 Pro，性價比其實更高一些。

iPhone也能玩上高質量遊戲（apple）

這次iPhone 16 Plus的性能升級相當給力，由於機身內散熱方案獲得升級，長時間持續遊玩的性能表現大幅提升，甚至還支持了光線追蹤技術，在手機上玩3A似乎不是夢想。不過筆者這裏還是要給一些玩家澆個冷水，就算iPhone 16 Plus擁有6.7英寸大屏幕，手持遊玩還是會遮擋大量面積，觀感並不算好。連接遊戲手柄也是種方法，那幹嘛不直接在主機、電腦上玩呢？

4、iPhone 16 Pro：相對性價比最高的選擇

筆者認為，iPhone 16 Pro在系列四款機型中是相對最值得推薦的一款，它不僅性能超強，搭載了全新的A18 Pro晶片，蘋果直接將其稱為是「當今最快的手機處理器」，還在專業生產力方面堆滿了料：內置4個錄音棚級麥克風，支持空間音頻錄製和混音功能，再搭配上4800萬主攝、4800萬超廣角微距鏡頭和1200萬5倍長焦鏡頭的三攝組合，隨手拍出專業級畫質影片（支持4K 120幀杜比視頻錄像）。

iPhone將支援更強的AI功能（apple）

相比上一代iPhone 15 Pro系列，這次iPhone 16 Pro兩款手機的屏幕都做得更大，筆者認為16 Pro所採用的6.3英寸屏幕更加便於握持，雙手橫握也不會顯得侷促，對於手遊玩家也挺值得推薦，感興趣的玩家可以去蘋果線下店摸摸看。

5、iPhone 16 Pro Max：不差錢就上，不過這次真不太推薦

這次iPhone 16Pro跟16 Pro Max沒有太大的配置差距，也就是Pro Max電池大、屏幕大還是主打一個「量大管飽」，不過6.9英寸的超大屏幕應該不是所有用戶都能適應得了，相比往代可能更難以適應，所以沒那麼推薦。

iPhone 16 Pro與Pro Max的大小（apple）

6、最後總結

相對來說，這次的iPhone 16系列、16 Pro系列四款機型的並沒有拉開太過明顯的差異，也就是支不支持ProMotion、後置鏡頭配置差異、電池大小這老幾樣，更多還是看預算做決定，畢竟A18晶片對一般用戶已經足夠用了。希望蘋果明年的iPhone 17能帶來些新花樣，給果粉們帶來點換機的動力。

根據不同用戶，推薦的機型版本如下：

平時沒用過iPhone，想體驗下最新的蘋果科技：買iPhone 16 256GB版7699元。

喜歡大屏玩手遊，又不想花小一萬買Pro Max的用戶：買iPhone 16 Plus 256GB版8499元。

有視頻拍攝需求，想在未來體驗Apple Intellegence的智能：買iPhone 16 Pro 1TB版12799元。

預算足夠充足，買手機喜歡一步到位，AppleCare+用戶：買iPhone 16 Pro Max 512GB版11899元。

延伸閱讀：iPhone 17系列散熱將再進化 性能和耐用加強 石墨片組合有驚喜（點擊連結看全文）

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