Huawei Watch GT 5 Pro／Ultimate上手玩｜觀瀾打Golf實測新功能

Huawei Watch GT 5 Pro／Ultimate上手玩｜Huawei華為早前於巴塞羅那發表一連串令人期待的新品，當中包括全新智能手錶系列以及創新平板電腦。包括Huawei Watch GT 5系列、Watch Ultimate、D2以及MatePad Pro系列等，這些產品均融合了時尚設計、專業功能和智能創新，帶來全面升級的使用體驗。當中記者早前於佩戴Huawei Watch GT 5 Pro於觀瀾打Golf，實測其全新升級的哥爾夫模式功能！以及於松山總部參觀其健康實驗室，體驗華為於健康穿戴裝置上的突破。



時尚格調的全新穿戴系列

先介紹多款Huawei的智能手錶，Huawei 華為 Watch GT 5系列智能手錶吸引了不少關注。該系列採用了獨特的鋒利外型設計，散發出時尚氣質。當中，Watch GT 5 Pro更運用了航天級鈦合金及納米微晶陶瓷材質，不但耐用，同時亦令整體產品展現出極致的質感。該手錶系列更配備了全新的HUAWEI TruSense系統，提供更快、更準確和更全面的健康監測功能，用家更可掌握自身的身體狀況。

Huawei Watch GT 5 Pro 加入不少新運動功能。

全新設計的Huawei Watch GT 5系列比以往更為矜貴。

此外，手錶支援高爾夫球場模式、100m潛水等專業運動功能，可滿足不同用家的需求。值得一提的是，系列產品的續航力也非常出色，最長可達14天，足以應付日常使用。

探索運動的時尚魅力

Huawei亦同時推出了全新的高端手錶 - Huawei Watch Ultimate綠野傳奇版。這款手錶融合了尖端科技與巧匠工藝，展現出探索運動的時尚魅力。手錶採用獨特的雙色納米陶瓷錶圈設計（有點瑞士名錶的模樣），既美觀大方，亦提升了耐用性。此外，它更加入了更高階高爾夫球場模式和升級的探險模式，為戶外運動愛好者帶來更個性化和沉浸的體驗。

Huawei Watch Ultimate綠野傳奇版設計，有點「綠水鬼」的味道。

新加入專業哥爾夫球模式

觀瀾哥爾夫球場實試新錶

記者早前就受Huawei邀請，上了觀瀾哥爾夫球場實試新錶，包括Huawei Watch GT 5 Pro以及Huawei Watch Ultimate。打Golf完全新手的記者，於教練的指導下學識基本的打法後，就利用Huawei Watch GT 5 Pro的球場地圖（可下載全球多達15000個球場3D地圖資料）以及顯示即時天氣、風向，然後再因應這些資訊而作出打擊建議，而且Ultimate更可以利用GPS定位因應位置，作出不同選杆建議，就如真正助手在傍指導一樣。而且無論GT 5 Pro或Ultimate都可以即時紀錄用家的揮杆次數（分數），更方便紀錄整場賽事的比分。戴著Watch GT 5 Pro，就好像真正助手從旁協助，喜歡打Golf的用家值得考慮。

可以下載世界多達15000個哥爾夫球場地的地圖及資料

新手記者戴著新錶試打golf，好像助手在旁協助建議及紀錄。

全球首款腕式血壓監測手錶

另一產品重點為Huawei Watch D2智能手錶。這部手錶堪稱是全球首款獲得NMPA和MDR認證的腕式血壓監測設備。憑藉HUAWEI TruSense系統，手錶能提供24小時精準的血壓監測，而且尺寸輕巧，僅有傳統臂式血壓計的五分之一，用家能隨時查看血壓數據。

比傳統的手帶式血壓計更為輕巧

創新平板電腦生產力新體驗

除了穿戴裝置，華為亦推出了兩款全新的平板電腦產品。首先是Huawei MatePad Pro 12.2吋，這部旗艦平板主打創作和生產力體驗。它採用創新的雙層OLED PaperMatte屏幕，具備超高2000尼特的亮度，並配備抗眩光技術，締造出色的視覺效果和出色紙感使用感受。同時，它支援華為全新的星躍鍵盤和M-Pencil手寫筆，帶來高效的流動辦公和非凡的數位創作體驗。

HUAWEI MatePad Pro 12.2”

另一款Huawei MatePad 12X則以時尚設計融合生產力為主打，外型散發出「酷味」，採用珍珠般的金屬光澤，充分滿足年輕用家的潮流品味。此外，該平板亦支援華為的超亮麗柔光屏幕技術，為觀看、寫繪和觸控帶來更出色的體驗。

Huawei MatePad 12X

記者在今次官方旅程中，亦前往了位於松山的華為運動健康科學實驗室，總面積達4680平方米。實驗室涵蓋專業研究區、運動健康場景區等，覆蓋80+專業檢測能力，為各款智能穿戴產品、創新技術、數字健康服務的研究及測試提供支援。