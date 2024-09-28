DJI Osmo Action 5 Pro開箱實測｜操作影像畫質防水及智能大升級

DJI Osmo Action 5 Pro開箱評測｜DJI早前正式發佈了全新旗艦運動相機 Osmo Action 5 Pro。這款新機在影像質素、防水性能、智能功能等多個方面都有顯著提升。記者早前在多個工作中試用了 Osmo Action 5 Pro 後，就其各方面的表現進行了全面評測，與大家一起探討這款相機的亮點所在。



機身細細、而且裸機可20m防水，非常適合拍攝vlog或不同極限運動影片。

影像品質提升

作為 DJI 最新一代的旗艦運動相機， Osmo Action 5 Pro 最大的亮點自然是在影像質素方面。DJI Osmo Action 5 Pro 採用了全新一代 1/1.3 英吋感光元件，畫面等效像素尺寸達 2.4 μm，動態範圍更高達 13.5 級。記者實測時發現，即使在光線條件不佳的環境中，Osmo Action 5 Pro 也能拍攝出細膩流暢、噪點極低的影像。如果在夠光的情況下，拍攝的影片更可以媲美大機拍攝的質素，細緻感十足。記者在廣東松山華為歐洲小鎮的城市拍攝中，它不僅能捕捉到畫面中的細節，而且整體的明暗層次也表現得非常出色。

4K影片實測：https://youtu.be/796egS_uqK0



記者早前前往華為歐洲小鎮利用DJI Osmo Action 5 Pro試拍不少影片。

此外，Osmo Action 5 Pro 的最高影片規格升級至 4K/120fps 4:3，並支援全像素 4K 錄製。記者在實測中發現，配合 155° 超廣角鏡頭，所拍攝的場景具備非常豐富的視覺效果。對於喜愛拍攝慢動作鏡頭的用家來說，這款相機能夠智能實現 32 倍的超級慢速播放，讓每一個精彩瞬間都能被細膩呈現。單張照片最高 4000 萬像素的解像度，也在細節表現上領先不少同級運動相機。

可最高拍攝4k 120fps影片（16:9、4:3）

智能功能大升級

除了出色的影像質素，Osmo Action 5 Pro在功能和操控體驗上也有了全方位升級。前後雙OLED觸控螢幕，加上主螢幕高達1000 cd/m²的峰值亮度，讓取景和playback時變得更加直觀方便。記者在實測中發現，內置的智能人物跟隨功能能自動調整構圖，確保拍攝對象始終處於畫面中央，即使沒有雲台也能保持畫面穩定。360°水平增穩和超強增穩3.0技術，在運動拍攝中也有效抑制了晃動。

USB Type C插口可充電外，更可以連接不同裝置。

同時，Action 5 Pro 的電池續航能力得到大幅提升，一粒電池最長可連續拍攝長達3小時後仍然有電，而且配合15 分鐘即可充電2小時的快充功能，以及內建47GB大容量儲存，絕對可以支援長時間的戶外拍攝需求。另外，它擁有裸機20米防水性能和專業水壓計功能，為水上運動拍攝提供了強大支援。

可拆式1950mAh高容量電池，可連續拍攝長達3-4小時。

加上它可以與DJI Mic 2的直接無線連結，Action 5 Pro還能實現高品質的音頻同步錄製。記者在實測中發現，整體的視聽體驗大幅提升，為日常Vlog拍攝帶來不少便利。此外，磁吸快拆設計和豐富的配件，讓這款相機在不同場景下的拍攝應用更加靈活多變。

可利用磁吸快拆隨時裝上專用支架之上。

DJI Osmo Action 5 Pro暢拍套裝連同3粒電池及充電盒，售價為$3659。

總體上今代DJI Osmo Action 5 Pro無論拍攝質素及功能上得以大改進，對於一般拍攝工作、或喜歡拍運動vlog的用家，都是十分不錯的選擇。以二千多元的售價，絕對比很多同級同價的運動相機性價比更高。