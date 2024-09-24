榮耀Magic V3雙衛星版開售　低電量5%還可衛星通話　摺疊機新里程

榮耀官宣其最新款摺疊屏旗艦榮耀Magic V3雙衛星版本正式開售，售價11199元（人民幣）。作為首款同時支持天通衛星通信及北斗衛星短信功能的Android手機，榮耀Magic V3雙衛星版無疑標誌着國產手機在技術創新上的又一突破。



榮耀Magic V3（Honor）

榮耀Magic V3通信實力再升級

在此之前，榮耀Magic V3已經憑藉其出色的通信技術實力贏得了央視認可。在央視新聞《頂級實驗室》欄目中，榮耀Magic V3成功應對了無人區衛星通信極限挑戰，證明了即使在沒有傳統網絡覆蓋的情況下，消費者依然可以實現通訊聯絡。

（中關村在線提供）

此次榮耀Magic V3 雙衛星版首創了天通&北斗一體化衛星通信，通過定製微型化衛星基帶，在有限的手機空間內容納兩套收發機系統，同時實現了低功耗和高性能的要求，是行業唯一一個低電量5%還可發起衛星通話功能的摺疊屏手機，可以在關鍵時刻為用戶提供可靠的通信保障。

（中關村在線提供）

除了在通信技術上的突破，榮耀Magic V3在摺疊屏的輕薄創新、可靠性創新等方面展示了卓越的技術實力。《頂級實驗室》中對其進行了高空墜落、實彈測試、深水拍攝等極限環境下的測試，榮耀Magic V3完成所有挑戰向消費者展示了輕薄且強大的產品實力。

國產摺疊屏技術的實力與創新

榮耀一方面通過底層技術的創新來消除摺疊屏手機使用過程中的痛點問題，另外一方面通過AI技術的創新應用讓用戶的使用體驗更加舒心順手，或許這才是當下手機行業「內卷」的正確方式。此次榮耀Magic V3雙衛星版的推出，也為未來的智能手機發展提供了新的可能性，特別是提前為6G時代的到來做好準備。

同時，也可以看到國產摺疊屏技術正在以前所未有的速度向前發展，隨着市場競爭的加劇，國內廠商正在不斷通過技術創新來消費者帶來更優的用戶體驗。而隨着技術的進步以及榮耀海外戰略的逐步推進，我們有理由相信，國產摺疊屏手機將在國際舞台上綻放更加耀眼的光芒。

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