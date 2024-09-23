iPhone 16 Pro Max影像性能表現亮麗　DXO公佈成績：全球排第四

近日，備受矚目的iPhone 16 Pro Max已正式上市。據DXO最新報告顯示，該款手機在影像方面表現出色，獲得了全球第四的高分，在視頻錄製和預覽子項上更是拿到了最高的評分。



iPhone 16 Pro Max影像性能表現全球排第四：

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DXO評價iPhone 16 Pro Max是最適合錄製設備，並列舉了其4K分辨率、可變幀率以及杜比視界格式等優勢。此外，該機還新增了4K/120fps和「ProRes」模式，讓用戶可以實現更多個性化設置，這在同類產品中並不常見。

值得注意的是，iPhone 16 Pro Max在各種光照條件下都能呈現穩定的色彩還原效果，並且零快門延遲功能可以幫助用戶準確捕捉人像和動作照片。尤其在近距離人像拍攝時，該機對於皮膚紋理、皺紋、對比度甚至是頭髮等細節元素的處理非常出色。

不過DXO也指出了iPhone 16 Pro Max的一些缺點。首先是其原地踏步的變焦性能，在放大超過2倍後細節仍有明顯下降，直到5倍時才由遠攝相機接管；其次是缺乏如今安卓旗艦上常見的可變光圈，導致景深較淺，在群像拍攝時一些主體會出現失焦的情況；最後是在極限光照條件下，噪點和紋理的控制偶爾會有所欠缺。

總之，iPhone 16 Pro Max在影像方面表現出色，在錄製視頻和預覽等方面擁有最高等級的表現，並且提供了許多實用性功能。然而，在某些情況下仍存在一些不足之處需要改進。

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