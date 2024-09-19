iPhone 16系列搭載RecoveryOS　設備故障無線恢復　不再依賴電腦

近日，蘋果為iPhone 16 / Pro系列引入了全新的RecoveryOS系統。這一創新功能使得用戶在遇到設備固件問題時，能夠輕鬆藉助其他iPhone進行無線恢復，極大地提升了用戶體驗和設備的自主修復能力。



有時候系統出現故障，需要使用到RecoveryOS功能。

RecoveryOS最初是在iOS 15.4和watchOS 8.5中為Apple Watch設計的，旨在通過無線方式實現設備的恢復和重置。這一系統的成功應用，為Apple Watch用戶帶來了前所未有的便捷性。如今，隨著iOS 18的發布，蘋果將這一先進技術擴展至iPhone 16/Pro系列，進一步推動了移動設備的無線恢復技術的發展。

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當iPhone 16/Pro系列因系統故障、更新錯誤或其他原因進入恢復模式時，用戶不再需要依賴傳統的Mac或PC來進行固件恢復。相反，他們只需簡單地將故障設備靠近另一台運行iOS 18的設備，即可啟動固件恢復流程。這一過程中，設備間的近場通信技術將發揮關鍵作用，實現固件的快速下載與傳輸。

無線修復系統故障

尤為值得一提的是，iPhone 16/Pro系列內置了專門的恢復分區。這一設計確保了即便主iOS分區無法啟動時，恢復過程也能獨立、安全地進行。全程由設備自身管理，無需外部干預，不僅提高了恢復效率，還顯著增強了系統的穩定性和安全性。

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