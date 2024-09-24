上半年10大暢銷手機出爐　Apple與Samsung稱霸　這中國品牌入榜

市場分析機構Omdia最新發布了2024年上半年全球最暢銷手機排行榜。榜單顯示，蘋果公司憑藉五款機型的強勁表現佔據了半壁江山，而三星則通過四款熱銷手機緊隨其後。特別指出，小米是本次榜單中唯一入圍的中國品牌。



詳細數據顯示，iPhone 15 Pro Max以2180萬台的銷量高居榜首，引領市場。隨後，iPhone 15作為非Pro系列也表現不俗，銷量達到1780萬台，展現了其廣泛的市場吸引力。

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上半年全球10大暢銷手機出爐（Omdia）

三星方面，其中端機型A15以1730萬台的銷量位列第三。iPhone 15 Pro則以1690萬台的銷量緊隨其後，儘管銷量略低於部分前代產品，但仍保持了市場的高認可度。三星旗艦S24 Ultra的銷量達到了1260萬台。

Samsung Galaxy A15（samsung）

值得注意的是，即便是舊款iPhone 13，其銷量依然穩定在1250萬台。三星A15 5G版本也因支持5G功能，銷量達到1220萬台，受到市場歡迎。小米的Redmi 13C作為榜單中唯一的國產手機，憑藉1180萬台的銷量成功上榜，展示了其在低端市場的競爭力。

此外，iPhone 14銷量達到1120萬台，雖然排名有所下降，但銷量依舊穩健。另一款三星的經濟型智能手機則以1000萬台的銷量圓滿收官，同樣表現不俗。

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