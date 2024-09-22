Redmi K80系列要來了　旗艦級處理器效能超越A18　高端手機新選擇

9月16日，Redmi K80系列正式獲得了入網許可。據悉，該系列包括K80和K80 Pro兩款機型，其型號分別為24122RKC7C和24117RK2CC。



Redmi K80標準版搭載高通驍龍8 Gen3平台，而K80 Pro則配備驍龍8 Gen4平台。這兩款手機均標配了最新的華星2K直屏技術，這在同價位中較為少見。

Redmi K80系列快將推出（微博）

值得注意的是，驍龍8 Gen4是高通最新一代的旗艦處理器。它採用了自研的Oryon CPU架構，並且擁有全新的2+6設計，由兩顆超大核和六顆大核組成。

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驍龍8 Gen4的主頻達到了4.32GHz，相比於驍龍8 Gen3提高了約1GHz。這也是迄今為止手機晶片中CPU頻率最高的一個產品。

據跑分實測結果顯示，驍龍8 Gen4在Geekbench 6多核成績上已經突破萬點，在性能方面遠超競品蘋果A18 Pro。因此可以說，搭載驍龍8 Gen4的Redmi K80 Pro將是Redmi史上最強悍的高端旗艦手機之一。

此外，該手機還將繼續保持Redmi極致性價比的定位，非常值得期待。

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