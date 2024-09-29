iQOO Z9 Turbo+全面評測　旗艦同款設計還有6400mAh怪獸級電量

2024年的內卷的智能手機市場，中端機型早已不再是簡單的性能與價格的平衡體，它們正以更加全面的姿態，向旗艦級體驗發起挑戰。提到中端機型的代表，iQOO是繞不開的話題，它總是能將越級的配置給到中端機型，捲到自家旗艦都害怕。



iQOO Z9 Turbo+（中關村在線提供）

近日，iQOO發布了全新機型iQOO Z9 Turbo+，新機在外觀設計上延續了iQOO一貫的精緻與獨特，融入了更多創新元素，同時在核心配置以及續航能力上都有着不小的升級。下面我帶大家詳細體驗這款新產品，希望能對你有所幫助。

1. 旗艦同款設計

鈦是這兩年數碼圈討論度比較高的話題，iQOO Z9 Turbo+在外觀設計上加入了全新的月影鈦配色，這款新配色的顏值還是很在線的，比較真實的還原出了鈦金屬的顏色。並且在光線照射角度發生變化時還能呈現出質感變化，還原出了鈦金屬本身的光澤。並且，機身邊框也採用了同樣的配色，使得一體感看上去更強。

iQOO Z9 Turbo+延續了旗艦同款設計（中關村在線提供）

攝像頭模組部分，iQOO Z9 Turbo+延續了旗艦同款設計，並且在細節上也絲毫沒有馬虎。模組周圍設計了精緻的雕刻花紋，兩顆攝像頭和右側的OIS標誌也擁有光刻紋理。並且鏡圈外圍也採用了與背板同色的設計，整體看上去更簡潔乾淨。

iQOO Z9 Turbo+（中關村在線提供）

翻到正面，屏幕是本次新機升級的重點，安排上了主流旗艦同款的華星光電C8材質屏幕。這塊屏幕擁有1.5K分辨率，局部最高峰值亮度達到了4500nit，即便是在戶外太陽下，也能看得清楚。

iQOO Z9 Turbo+外觀（中關村在線提供）

另外，iQOO Z9 Turbo+還支持夜貓護眼算法，以及LTPS硬件護眼。屏幕支持3840Hz超高頻PWM調光，無需全程PWM調光模式，SVM等頻閃效應可視度指標即可維持在優異水準，可以更好保護用戶眼睛，減少視覺疲勞出現。

2. iQOO系列最高容量藍海電池

再來看續航能力上的升級，iQOO Z9 Turbo+內置了iQOO系列最高容量藍海電池，容量達到了6400mAh，相較於Z9Turbo提升了400mAh，同時機身重量只增加了1g，整機厚度仍然保持在與前代相同的7.98mm。要知道，在寸土寸金的手機內部，每一毫米對於工程師來說都至關重要。能做到提升容量同時還不影響輕薄是很難的一件事。

iQOO Z9 Turbo+（中關村在線提供）

這是因為iQOO Z9 Turbo+全新升級的藍海電池採用了極片重塑技術，電池更新能為全新的電解液，通過優化正極材料的成膜配方及採用高導電性能的鋰鹽成分，構建了一層具有低電阻特性的鈍化層。

這一創新設計不僅增強了界面的穩定性，還顯著提升了鋰離子在放電循環過程中的傳輸效率與速度。因此，就算身處極端的低温環境，也能為用戶提供穩定可靠的電力支持。

我們也對這塊電池也進行了相關的續航測試，採用中關村在線5小時重度續航測試模型，在24℃室温環境下，連接辦公室Wi-Fi，關閉藍牙、GPS，屏幕亮度、音量均設為50%，結果如下：

iQOO Z9 Turbo+續航測試（中關村在線提供）

可以看到，重度續航測試後，iQOO Z9 Turbo+內還能剩餘77%電量，也就是說，即便是重度使用一整天也不用擔心電量耗盡。並且從續航測試項來看，iQOO Z9 Turbo+在玩遊戲和看視頻上耗電錶現比較優異，如果平時娛樂需求比較大的朋友可以放心選購。

iQOO Z9 Turbo+快充測試（中關村在線提供）

當然了，iQOO Z9 Turbo+除了足夠耐久，補電速度也是一樣給力。這款產品支持80W閃充以及7.5W有線反向充電，30分鐘就能充入接近一半的電量，也就是說，即便頭天忘記充電，也能在出門前快速回血，甚至還能給別的設備補電，不會存在任何續航焦慮問題。

3. 雙芯雙倍快樂

性能一直以來都是iQOO的強項以及優勢，本次iQOO Z9 Turbo+也是不失本色，搭載了安卓旗艦級處理器天璣9300＋。天璣9300+搭載了全大核CPU架構設計，八核CPU包含4個Cortex-X4超大核，最高運行頻率3.4GHz，同時，還配備了4顆主頻穩定在2.00GHz的Cortex-A720大核，無論是複雜運算、大型遊戲還是多任務並行處理，都能遊刃有餘。

採用MediaTek 天璣9300+（中關村在線提供）

GPU性能上，帶寬優化提升也高達40%，引入了2倍多重採樣抗鋸齒技術，不僅確保了遊戲和視覺內容的細膩畫質，還兼顧了系統運行的流暢性能。經過安兔兔跑分實測，iQOO Z9 Turbo+獲得了2204018分的好成績。

iQOO Z9 Turbo+跑分（中關村在線提供）

跑分高雖好，但性能還是要落地到實際的遊戲體驗上才有用。接下來看iQOO Z9 Turbo+遊戲實測表現如何，首先是王者榮耀以及和平精英的幀率表現。

王者榮耀幀率（中關村在線提供）

和平精英幀率（中關村在線提供）

可以看到，iQOO Z9 Turbo+運行王者榮耀以及和平精英基本上都能保持滿幀，幀率曲線沒有絲毫波動，也就是說沒有出現卡頓的情況。在實際遊戲過程中給我的感覺也是相當出色的，即便是在團戰情況下，也能流暢運行，這對於實時競技類遊戲來說至關重要。

對於天璣9300+來說，王者榮耀、和平精英可能有點不夠看。對手機性能要求更高的原神才更有參考意義。遊戲設置畫面全高，幀率為60，實測結果如下。

原神幀率（中關村在線提供）

即便是負載更高的原神，iQOO Z9 Turbo+也能達到59.7幀的好成績，幀率曲線同樣做到了絲滑。並且iQOO Z9 Turbo+還搭載了自研電競晶片Q1，使得iQOO Z9 Turbo+獲得了超幀超分的能力，遊戲體驗更加絲滑，畫面表現更高清。

如果你的手裏有散熱背夾，在啟用Monster+ 極限性能模式時，Z9Turbo+實施了一套創新的性能優化策略。這一策略充分挖掘了晶片的最大潛能，確保在面對極致高負載的遊戲挑戰時，能夠穩定輸出動力，為玩家帶來流暢無阻的遊戲體驗。

4. 旗艦機型相同的NICE算法

大家對於性能比較厲害的中端機型有一個誤解，就是影像不行。其實不然，現在的中端機型發展的已經相當全能了。iQOO Z9 Turbo+就是比較有代表性的機型之一，它的後置擁有5000萬像素主攝，支持OIS防抖，輔以800萬像素超廣鏡頭，日常使用完全足夠。下面，就一起看下實際的樣片表現吧。

iQOO Z9 Turbo+搭載了與藍廠旗艦機型相同的NICE算法，該算法能夠智能分析鏡頭成像的獨特特性，進行精確的逆運算處理，有效消除圖像模糊，還原清晰視界。iQOO Z9 Turbo+通過從底層徹底革新ISP，使得手機鏡頭在捕捉畫面時，能夠自動調整至最優狀態，呈現出與專業相機相媲美的高清畫質與細膩細節。

有了NICE算法的加入，iQOO Z9 Turbo+ 在影像上有了更多玩法，例如超清夜景、寫真集人像、暗光運動抓拍模式等。中端性能機也能有好玩的影像，不必為了功能做取捨。

5. 結尾

綜上所述，iQOO Z9 Turbo+不僅在外觀設計上融合了旗艦級別的精緻與獨特，更在性能、續航、影像等多方面實現了跨越式的提升。

iQOO Z9 Turbo+（中關村在線提供）

從旗艦同款的月影鈦配色到與藍廠旗艦同源的NICE算法，從6400mAh的藍海電池到天璣9300+與自研電競晶片Q1的強強聯合，iQOO Z9 Turbo+以全面均衡的表現，給足了用戶誠意。

iQOO Z9 Turbo+這款機型對於換機預算不高，或是學生朋友來說，還是比較推薦嘗試的，它的表現一定不會讓你失望。

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