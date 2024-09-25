Honor Magic 7系列預告曝光　會有100倍變焦功能？11月見真章

近日，網絡上流傳出疑似榮耀下一代旗艦產品Magic 7系列的渲染圖。從圖片中可見，Magic 7系列至少包含兩種設計概念。



一種設計沿用了Magic 6系列的海湖青配色，並配備了一個大型圓形後置攝像頭模組，該模組內置三顆攝像頭，其中明確包含長焦鏡頭。

Honor Magic 7系列渲染圖（微博）

另一種設計則採用了更為獨特的八邊形與六邊形設計元素，同時閃光燈與攝像頭模組的佈局也進行了調整。引人注意的是，兩種設計方案均標註了「100X」字樣，暗示Magic 7系列可能標配100倍變焦功能。

根據先前的訊息，榮耀Magic 7系列預計將成為首批搭載高通驍龍8 Gen 4移動平台的智能手機，並有望在今年11月正式發布。該系列預計將包含榮耀Magic 7、榮耀Magic 7 Pro以及榮耀Magic 7至臻版等多款型號。

值得注意的是，榮耀Magic 7至臻版的推出時間或定於2025年，其配置相較於前兩款機型預計將更為全面且性能更為強大。

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