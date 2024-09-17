vivo X200將於10月發佈　90W快充、16GB Ram還配天璣9400處理器

最近，vivo正式官宣將在2024年10月14日舉行新品發布會，備受期待的vivo X200系列智能手機終於要來了。



雖然目前尚未有官方確認這些設備的具體名稱，但根據海外爆料人@ZionsAnvin的推測，型號為V2419A的設備可能是vivo X200 Pro，V2405A可能是vivo X200，而V2415A則可能是vivo X200 Mini或Plus版本。

vivo X200會在10月發佈（x）

這款手機配備了90W的快充充電器，並且在3C認證網站上也有相關消息曝光。據測試數據顯示，該設備搭載聯發科天璣9400處理器和Android 15操作系統，提供16GB Ram。儘管目前該設備的單核和多核跑分數據並不準確，但仍具有良好的硬件性能表現。

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值得注意的是，在Geekbench跑分數據庫中出現了一款型號為V2419A（即據傳為vivo X200 Pro）的設備。據推測，這款設備有望運行最新的Android 15操作系統，並配備強大的內存和處理器組合。雖然目前還沒有進一步驗證其實際性能表現，但從配置來看，這款手機具備相當的實力。

此外，在網上也有關於vivo X200系列手機跑分數據的消息傳出。不過需要指出的是，這些數據僅供參考，並不能代表該設備的實際性能水平。

總之，vivo X200系列手機即將發布，讓我們拭目以待這款備受期待的產品帶來什麼樣的驚喜吧！

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