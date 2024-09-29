iPhone 16系列上手體驗　性能與續航完美結合：升級有感更有誠意

今年的iPhone 16系列首發可以說相當沒有熱度，讓人不由得討論「蘋果是不是沒活了」，今天我們就來快速上手一下該系列的標準版機型。



iPhone 16系列的標準版機型共有兩個版本，分別是iPhone 16和iPhone 16 Plus。這兩款機型除了屏幕和電池大小有區別外，其它配置基本一致，官網售價如下：

iPhone 16

128GB 售價：6899港元

256GB 售價：7699港元

512GB 售價：9399港元



iPhone 16 Plus

128GB 售價：7699港元

256GB 售價：8499港元

512GB 售價：10199港元



可以看到，iPhone 16雖然沒有漲價但是其定價相比國內廠商還是相當高的，特別是6000元這個價格段通常可以買到Android陣營的Pro級旗艦手機了。那麼iPhone 16系列的標準版機型究竟有什麼能力讓蘋果如此自信進行定價呢？今天我們就來上手體驗一下。

外觀設計：延續家族式設計

iPhone 16系列的外觀設計用高情商的說法是「延續家族式設計」，用低情商的說法是「沒啥創新」。iPhone 16系列的標準版機型外觀較大的改變其實是後置攝像頭模組，改成了「復古」的紅綠燈式設計，減小了後攝模組對於機身背部空間的佔用。

iPhone 16系列上手體驗（中關村在線提供）

整體的設計上，蘋果基本延續了之前幾代產品的設計理念，但在細節處做了優化。手機背面採用了更加耐磨耐刮的玻璃材質，機身正面配備了新一代超瓷晶面板搭配鋁合金金屬邊框，既保證了美觀也提升了耐用性。

iPhone 16系列上手體驗（中關村在線提供）

機身配色方面，iPhone 16和iPhone 16 Plus均提供了群青色、深青色、粉色、白色、黑色共五款配色可供用戶選擇，與前代相比iPhone 16和iPhone 16 Plus的後置攝像頭模組區域的配色會更深一些。

iPhone 16系列（apple）

性能方面：全新3nm製程的A18

作為蘋果面向AI時代的新機，即使是標準版機型，iPhone 16在性能上自然不容小覷。它搭載了蘋果自研的A18晶片，這顆晶片在CPU、GPU以及AI處理能力上均實現了質的飛躍。集合全系標配的8GB RAM，無論是處理複雜的多任務操作，還是運行大型遊戲和應用，iPhone 16都能輕鬆應對，保證流暢無阻的使用體驗。

iPhone 16系列都用上A18晶片（apple）

值得注意的是，A18晶片還帶來了更加智能的能效管理，使得手機在保持高性能的同時，還能有效延長續航時間。在實際使用中，我發現iPhone 16標準版的電池表現非常出色，即便是重度使用也能滿足一整天的需求。這對於經常外出或需要長時間使用手機的用戶來說，無疑是一個巨大的福音。

影像配置：標配相機按鍵

iPhone 16標準版機型今年在影像能力方面的提升相比Pro版並不多，但是其可能是出於AI功能的考慮，依舊標配了拍照按鍵。

iPhone 16系列（中關村在線提供）

iPhone 16標準版機型後置雙攝組合中包括了一顆4800萬像素廣角鏡頭以及一顆1200萬像素超廣角鏡頭，配合先進的計算攝影技術，即使是在光線較暗環境下也能拍出清晰自然的照片。此外，iPhone 16系列現在還擁有更高的拍攝分辨率和支持更多功能的人像模式，支持焦點控制和景深控制，還有空間照片和視頻拍攝能力。

iPhone 16系列（apple）

屏幕規格：依舊沒有高刷

iPhone 16標準版機型目前廣受詬病的配置便是其屏幕依舊沒有支持高刷新率，目前蘋果依舊僅有Pro系列支持120Hz的ProMotion 自適應刷新率技術。不過其它方面iPhone 16的屏幕基本和Pro版保持了一致，可以說是差異最小的一代。

iPhone 16系列上手體驗（中關村在線提供）

具體的屏幕規格方面：

iPhone 16

6.1 英寸OLED 全面屏

2556 x 1179 像素分辨率，460 ppi

2000 尼特峰值亮度 (戶外)

最小亮度為 1 尼特



iPhone 16系列上手體驗（中關村在線提供）

iPhone 16 Plus

6.7 英寸OLED 全面屏

2796 x 1290 像素分辨率，460 ppi

2000 尼特峰值亮度 (戶外)

最小亮度為 1 尼特



iPhone 16系列上手體驗（中關村在線提供）

總結

總體而言，iPhone 16標準版是一款集美觀與實用於一體的產品。它不僅繼承了蘋果一貫優秀的做工品質，在硬件配置、軟件優化等方面都展現出了應有的水準。

對於預算充足又希望獲得良好使用體驗的用戶來說，無疑是一個值得考慮的選擇。當然，每個人對於「完美」的定義不盡相同，最終是否選擇入手還需結合個人需求來決定。但至少從目前來看，iPhone 16標準版確實給了我們一個更加誠意滿滿的選項。

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