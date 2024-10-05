Nothing Ear (open)上手試｜近年來，Nothing其獨特的純白色、透明風格設計理念和出眾與高性價比的表現，無論在手機或耳機界建立起自己的口碑。最新推出的Nothing Ear (open)開放式耳機，更是將開放式耳機的體驗更為提升。新耳機今日起正式推出，記者亦率先入手，立刻開箱上手試玩。



相比以往Nothing Ear 系列的密封式耳機，Nothing Ear (open)採用了開放式設計，不僅能帶來沉浸式的音樂體驗，同時亦能讓用家時刻保持對周圍環境的感知。無論是鳥兒的啁啾還是街道上的車聲，都能自然地融入聆聽過程，營造出猶如置身大自然的臨場感。

Nothing Ear (open)

Nothing Ear (open)上手評測

記者新機一入手，立刻與iPhone配對，而且更可以利用Nothing X app為耳機作不同的音質及操仍的設定。包括自由調整8段等化器曲線，在喜好音質方面進行個性化設定。利用手機播放不同的音樂，可以感受到耳機雖然以開放式設計，但音量仍然十分充足，將手機調至大約80％聲量，在街上仍然可以聽得清楚。而且因為其開放式設計，可以一邊聽歌之餘，仍可以聽到外間聲音，令用家不會與世隔絕，非常合適在街外使用。

功能及音質非常不錯，只可惜沒有無線充電功能。

在音質表現上，Nothing Ear (open)同樣亮點頻出。它採用了一種獨特的階梯式驅動單元設計，能將聲音更直接地傳達到耳朵。再加上專利的振膜結構和鈦金屬塗層，低頻飽滿有力，高頻音域清晰透亮。得益於驅動單元重量輕至少30%的設計，中高頻段更能獲得高達3dB的提升，整體音質表現出色。

傾斜角度設計更舒適

設計方面，Nothing Ear (open)極致追求輕盈和舒適。耳機採用了獨特的傾斜角度設計，能確保驅動單元精準地對準耳道，同時結合柔軟舒適的耳掛，整個佩戴過程都不會有任何負擔感。加上重量僅8.1g的設計，即使長時間配戴也能確保極高的佩戴舒適性。

比想像中佩戴還要舒適

在通話體驗上，Nothing Ear (open) 與之前系列的耳機同樣不遑多讓。它採用了AI驅動的ClearVoice降噪技術，能有效消除環境噪音，確保通話清晰度。同時，它還支援高達24小時的通話續航，足以支持一整天的通話需求。如果大家搭配Nothing手機設備，耳機更可啟用低延遲模式，在遊戲等場景下提供出色的使用體驗。加上IP54的防水防塵等級，運動防汗的水平，以及同時可以連接2台裝置（藍牙5.3），實用性亦都非常好。續航力方面，官方指耳機單獨可使用長達8小時，加上充電盒使用，使用長達30小時使用都沒有問題。

連同充電盒一起使用，續航力長達30小時。

高性價比之選

無論是音樂聆聽、通話交談還是日常移動，Nothing Ear (open)都能為用家帶來令人驚喜的體驗。不僅在聲音品質、續航能力和通話表現等層面表現出色，更通過開放式設計，重新定義了什麼是真正的「聆聽」。加上耳機的價格非常吸引，只賣$1199，比起市面上其他質素接近的開放式耳機，至少都要千多二千元，性價比同樣非常高。

Nothing Ear (open) 售價為$1199，今日起發售。

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