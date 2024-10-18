iOS 18帶來充電新策略　這2招不花錢還可讓電池更健康並壽命延長

蘋果日前在發布會上宣布推出新一版作業系統iOS 18，包含各樣新功能，其中在電池功能方面，iOS 18新增了2大功能分別是「充電最佳化」與「慢速充電」，過去更新作業系統時，往往有用戶擔心電池續航力或健康度可能受影響，這次電池功能的更新，可協助用戶盡量延長電池壽命。



iOS 18「充電最佳化」功能

iOS 18「充電最佳化」功能

根據《中時新聞網》報導，用戶先升級成iOS 18系統，並在「設定」中選到「電池」選項，再找到「充電最佳化」功能，在過去的作業系統中，電量上限只能到80％，在更新系統後，多出了85％、90％、95％三個選項可以選擇，用戶可以根據平時自己的充電習慣選擇不同選項。

這項功能主要限制手機充電時的最大充電量上限，手機會在達到設定的電量時自動停止充電，藉此可以避免電池健康度衰減過快。

iOS 18「慢速充電」功能

iOS 18「慢速充電」功能（unsplash@de-an-sun-）

除此之外，「慢速充電」提示功能也是iOS 18更新之一，主要避免因充電不良造成手機電池壽命減少，系統會在充電時顯示iPhone電量的變化，若是偵測到充電速度緩慢或其他異狀時會出現通知，告知使用者檢查充電線或充電頭是否異常。

iOS 18更新的電池功能新增了個人化選項和偵測異常的提醒，讓用戶的電池壽命能維持更久，提供更完整的電池保護。

不過，偶爾會遇到趕時間時必續快速充電，根據日本富士電視台節目《ノンストップ！》報導，用簡單三步驟就能快速充電：

2步驟快速充電

1、進入手機的「設定」頁面，並啟動「飛航模式」。

2、接著將手機連接電源開始充電。

根據日本電信商KDDI的說法，「飛航模式」是用來暫停SIM卡接收訊號的功能，通常在飛機上使用。無論是Android還是iPhone機種都適用，開啟「飛航模式」後，充電時間可縮短約四分之一。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怕iPhone用沒多久電池健康度下降？2招免花錢，就能延長電池壽命】