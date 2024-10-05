iPhone有夜間護眼模式？點1下即啟動 網民：用三年了第1次知道
撰文：風傳媒
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KOL「魚漿夫婦」近日在臉書粉絲專頁上分享，蘋果手機只要在亮度調整的地方，長按就能開啟「夜覽模式」或「深色模式」，可以減少藍光，就不會那麼亮了！貼文一出後引起熱議。
iPhone「夜覽模式」超好用！網友傻眼：用三年了第一次知道
「魚漿夫婦」表示，以前都不知道原來長按調整亮度的地方，就能設定「夜覽模式」或「深色模式」。更打趣說到「雖然我知道的有點晚，大家都可以笑我沒關係」。貼文發出後，許多人都驚呼是第一次知道有這個功能。
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「現在才知道」、
「現在才知道，然後把其他按鈕都長按了ㄧ輪，看有沒有漏掉什麼功能」、
「用三年了第一次知道」、
「電筒跟音量也是」、
「打開中間的會更好，感謝變屏幕顏色變黃了，藍光就減少了」、
「超實用！ 現在才知道」、
「虧我還去買濾藍光的保護貼，原來手機可以直接設定」。
另外，有網友補充，
更新到iOS18後，只要點一下，不用長按就可以開起這個畫面囉！
《風傳媒》編輯查看蘋果官網介紹開啟夜覽功能的好處，包括
「你可以手動開啟『夜覽』，如果你白天時待在陰暗的房間，這個功能相當實用」、
「『夜覽』功能來將顯示器的顏色切換至光譜的暖色端，可讓你在檢視螢幕時減輕眼睛負擔」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone「1隱藏版功能」超好用！網友傻眼：用三年了第一次知道】