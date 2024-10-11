iPhone 16 Plus銷售困境　大屏手機還具備吸引力？優缺點一文盡覽

9月20日，iPhone 16系列正式線下開售，然而iPhone 16和iPhone 16 Plus兩款機型迅速破發，尤其是iPhone 16 Plus更為嚴重，甚至當天出現了黃牛減價拋貨的情況。



作為在iPhone 15系列中取代mini的版本，iPhone Plus並未受到用戶歡迎，甚至有「懂iPhone的不買Plus」的說法。今天，我們就從iPhone 16 Plus的優缺點入手，探討它是否會步mini的後塵。

「懂iPhone的不買Plus」是真的嗎？（apple）

iPhone 16 Plus不香嗎？

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1、iPhone 16 Plus的優勢

iPhone 16 Plus相比iPhone 16，主要將屏幕尺寸從6.1英寸提升至6.7英寸，電池容量提升約20%。沒錯，升級就這麼多。它的屏幕大小與iPhone 16 Pro Max相同，但沒有Pro Max的ProMotion自適應刷新率技術和AOD顯示，純粹比標準版大一圈。

「懂iPhone的不買Plus」是真的嗎？（中關村在線提供）

這款機型的優勢在於，絕大多數消費者對更大的屏幕情有獨鍾。小屏旗艦不僅對內部元件堆疊工藝要求高，而且銷量不佳，因此國內Android手機廠商基本也不再發布小於6英寸屏幕的新機。

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比iPhone 16更大、更耐用，這便是iPhone 16 Plus的優勢所在。然而，庫克讓Plus取代mini時，可能認為這些優勢足以吸引用戶，但銷量數據僅佔系列的11%，狠狠地打了臉。

2、iPhone 16 Plus的缺點

接下來談談iPhone 16 Plus的缺點。首先，其定位比較模糊。iPhone 16系列的其他三個版本用戶畫像明確：標準版對應想嚐鮮且預算不太充足的果粉，Pro版本對應追求最新升級點和一定性能的果粉，Pro Max則是目前市面上最能代表「一步到位機」的旗艦之一。 反觀Plus，它沒有固定的用戶群體，比標準版大一點卻貴了1000塊，性價比難以吸引新用戶，對新老用戶都不討喜。

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從產品力來看，iPhone 16 Plus雖然有一些升級，如採用了「靈動島」，但受限於60Hz刷新率的屏幕，靈動島的體驗不佳，動效顯得拖沓；而iPhone 16 Pro不僅擁有120Hz刷新率和ProMotion技術，省電且流暢，用過Pro版後就很難再看上標準版。

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影像方面，iPhone 16 Plus採用了4800萬像素的主攝，主攝擁有「光學品質」的2倍焦段變焦能力，實際上就是iPhone Pro系列通過主攝裁切實現2X變焦的效果，但Pro版的影像配置更豪華，Pro Max甚至擁有5X光學變焦。 不難想象，相差1000塊就能入手全面配置升級的iPhone 16 Pro，iPhone 16 Plus的受眾自然更少。

3、總結

今年，舊款的iPhone 15 Plus多次降價，網上總會傳出「原來Plus這麼香！」的聲音。其實，iPhone的Plus並非自身太差，主要問題還是定位模糊。如果價格能低一些，肯定會有更多果粉選擇入手。如果你喜歡大屏，也可以選擇之前發布的iPhone 15 Pro Max，價格也不會高太多。 有沒有入手iPhone 15 Plus或iPhone 16 Plus的朋友，歡迎分享你們的看法，你是否喜歡這個版本呢？

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