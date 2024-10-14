OPPO Find X8系列將有國際版　備6000mAh大容量電池　香港有份？

早前有消息稱 OPPO Find X8 系列即將於10月24日在中國正式發佈，而近日更傳出該機將於月底登陸印度市場，意味著今代 Find X8 系列將會於國際市場推出!



近日有消息人士透露，OPPO Find X8系列於早前已經獲得了印度標準局（BIS）的認證，並有望於10月登陸印度市場。

OPPO Find X8即將發佈（x）

據了解，於印度市場推出的 OPPO Find X8 將提供兩個內存版本，分別為 12GB + 256GB 及 16GB + 512GB，至於Find X8 Pro 就只提供 16GB + 512GB 一個版本。

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至於其他方面，OPPO Find X8系列將會有多項改進及升級，將配備MTK最新發表的天璣9400晶片，採用 1.5K 解像度 OLED 螢幕，內建6000mAh以上大容量電池，搭載5000萬像素CMOS主鏡，Pro 版更搭載雙潛望式長焦鏡頭。

而筆者收到風，OPPO Find X8 系列都會於稍後時間登陸香港，至於推出的版本及定價就是留意本祐稍後時間的報導。

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