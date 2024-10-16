vivo X200 Pro評測　影像滅霸再進化　頂級攝影與效能絕佳融合

在不算遙遠的5月，我們看到了vivo在影像能力上的炫技之作vivo X100 Ultra，藉助2億像素長焦領銜的旗艦三攝，vivo X100 Ultra無疑將手機影像提升到了一個新高度，「影像滅霸」也成了機圈津津樂道的名字。



隨著新一輪旗艦周期的到來，vivo再次提前交卷，為大家帶來了全新的X200系列。作為本次的大杯，X200 Pro不僅繼承了「影像滅霸」的衣缽，還帶來了全新的天璣9400，變得更強也更均衡了，那麼它的實際使用體驗如何呢？下面咱們來一起看看。

1、設計：水光瀲灩，融於掌心

首先我們還是先來看看vivo X200 Pro的外觀部分。以我們手中拿到的這台「寶石藍」配色為例，初上手X200 Pro，還是有很濃重的X系列的設計感在的。精細激光雕刻工藝，繪出流動深藍海洋的波濤，温潤飽滿的浮光玻璃帶來通透寶石光感。極具質感的頂鍍膜材大大加強其通透性和立體性，不同角度、不同光澤下微微轉動，都大有不同。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

接下來看看整機最矚目的鏡頭模組部分，此次的vivo X200 Pro的鏡頭模組升級為水紋雲階設計。鏡頭模組內則採用2.5D寶石質感鏡片，一體式圓潤切割，光影流轉，與內斜的不鏽鋼日環雲階交相輝映。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

視線來到機身正面，vivo X200 Pro升級為全等深微四曲設計，搭配線條柔和的金屬中框，手感上更加温潤，也兼顧了直屏不易誤觸的優勢。屏幕方面，vivo X200 Pro採用了一塊超視網膜8T護眼屏，屏幕峰值亮度至高可達到3000nit。同時針對行業內8TLTPO屏幕由於調光方式變化造成的視疲勞等問題，vivo在這塊屏幕上實現了2160Hz全亮度高頻PWM調光，並通過深度定製屏幕硬件和全亮度環境軟件深度調校，實現全亮度下的低頻閃，讓眼睛更舒適。

除了我們手中的這台「寶石藍」配色外，vivo X200 Pro還有「白月光」、「鈦色」和「辰夜黑」三種配色可選。鈦色以金屬原色為設計靈感，採用磨砂質感的AG玻璃，讓低調優雅的金屬原色後蓋簡潔、乾淨。白月光與辰夜黑配色則分別採用亮面和螢石AG工藝玻璃，低調雅緻。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

作為用戶每天都需要「捧著」的一款設備，好的設計在很大程度上是能夠給用戶的情緒帶來積極的引導作用的。總的來說，vivo X200 Pro的設計是對X系列的一種很好的傳承，日環雲階設計也隱喻了vivo此次在影像賽道上的決心，那麼接下來我們就來詳細聊一聊vivo X200 Pro的影像表現。

2、影像：算法再躍遷，長焦大飛躍

作為「滅霸」的傳人，vivo X200 Pro的影像實力自然夠強。全新的LYT818傳感器搭配精度躍遷技術，通過提前預測光線打在傳感器上的位置，對偏移的光線進行定向矯正補償，從而提高整體畫質清晰度。

在近兩年影像旗艦的內卷新方向——長焦鏡頭上，vivo X200 Pro直接沿用了vivo X100Ultra的2億像素長焦鏡頭，獲得了蔡司的APO認證，使用與相機和電影鏡頭相同的一套高標準的彩色邊紋評估標準，讓長焦畫質具備媲美專業相機的拍攝水準。

在計算層面，全新的自研影像晶片V3+採用全新設計的多併發AI感知-ISP架構和第二代FIT互聯繫統，可以在降低功耗的同時，顯著提升算法效果，不僅讓手機拍攝4K電影人像視頻成為可能，並且能夠靈活切換算法的部署方式，做到V晶片和SoC的無縫銜接，全力保證了各種用戶場景下，複雜的人機交互類功能的流暢度和切換體驗。

OK，說完了vivo為X200 Pro堆的料，下面我們來通過樣張看看它的實際拍攝表現吧。

在普通的日間樣張中，vivo X200 Pro的表現自然沒什麼問題，在保證色彩真實自然的前提下，寬容度也足夠出色，這無疑要歸功於AI感知引擎2.0中的智能AWB與智能白加黑減算法。

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而在夜景樣張中，除了合理的高光壓制以及足夠多的暗部細節外，得益於蔡司T*鍍膜的加持，樣張的眩光控制十分出色，整體觀感十分乾淨。

人像方面，vivo X200 Pro的表現依然穩定。可以看到在室外自然光線環境下，vivo X200 Pro的直出人像效果確實不錯，畫質細膩、人物面部的五官也很立體，皮膚白皙自然，整體質感也很有優勢。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

在強悍的硬件基礎與vivo影像算法矩陣的結合下，vivo X200 Pro不僅能為用戶提供覆蓋全焦段、全場景的出色影像能力，也保留了手機攝影的特色——簡單方便，相信在X200 Pro的幫助下，即使是普通用戶也能感受到手機攝影的魅力。

3、性能：天璣新旗艦首秀，再創性能新高度

影像之外，性能同樣是X200 Pro的一大賣點，畢竟它首發了新一代旗艦處理器天璣9400。其沿用了天璣9300的全大核架構設計，換用第二代台積電3nm工藝，同時大幅增加L2與L3緩存，讓性能進一步提升。

除了天璣9400處理器，此次的vivo X200 Pro還擁有LPDDR5TUltra Pro +UFS4.0的內存、存儲配置，組成了全新的性能鐵三角組合。那麼在這些硬核配置下，vivo X200 Pro的性能表現如何呢？我們也對我們手中的這台vivo X200 Pro進行了跑分測試：

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

從跑分結果來看，vivo X200 Pro安兔兔跑分可以達到293萬，其中GPU方面進步明顯，跑分成績為130萬，這意味著vivo X200 Pro可以輕鬆駕馭各種大型手遊。在3DMarkWild LifeExtreme的測試中，vivo X200 Pro總體分數6557，相較於上一代產品也有明顯進步。

良好的性能體驗也並不是只停留於硬件參數以及跑分上，為了更好地了解vivo X200 Pro上這些硬件的性能表現，我們使用主流遊戲中負載較重的《崩壞：星穹鐵道》來測試vivo X200 Pro的實際性能表現。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

在《崩壞：星穹鐵道》開啟高畫質+60幀的情況下，vivo X200 Pro在15分鐘的星槎海跑圖過程中，平均幀率達到59.8幀，整體表現相當穩定。

除此之外，為了進一步提升玩家的遊戲體驗，vivo X200 Pro還帶來了封閉式立體雙揚聲器、4D遊戲振感、遊戲音效自定義、體感操控、遊戲橫屏小窗、遊戲計時器等功能，在此前vivo產品的評測中我們已經為大家詳細介紹過了，這裏便不再贅述，感興趣的朋友可以查看我們往期的內容。

綜合以上內容以及我們的實際體驗，vivo X200 Pro在性能方面的體驗完全算得上當下第一梯隊的水平，哪怕是深度手遊愛好者，vivo X200 Pro相信也能讓你滿意。

4、續航：6000mAh藍海電池，綜合表現優秀

手機的綜合體驗，與其自身的快充、續航表現是成正比的。充得快、耗得慢是十分提升使用手機的幸福感的。這次vivo X200 Pro在續航方面也提供了軟硬件的全面升級。

硬件方面，vivo X200 Pro搭載的全新藍海電池採用負極石墨重構技術、超級極片冷壓技術與微米級激光陣列刻蝕技術，vivo X100系列電池能量密度比上一代提升8.3%，鋰離子傳輸效率也大幅提升，最終讓vivo X200 Pro在機身體積變化不大的情況下擁有了6000mAh大電池和90W有線快充以及30W無線快充。

而在軟件層面，OriginOS5一方面會針對不同類型的任務，調用更適合的計算單元執行任務併合理分配資源，分擔主CPU計算壓力，使得系統在完成相同計算任務時效率更高、能耗更低。同時為實現更長久的待機，vivo對手機系統和三方應用後台輕載化，屏蔽後台無關的偷跑計算，使系統後台更輕量。優化後，降低20%的後台負載，大幅降低系統耗電量，提升系統性能。

那麼vivo X200 Pro的續航表現如何呢？我們進行了5小時的重度續航測試，旨在模擬用戶在重度使用情況下手機的續航表現，結果如下：

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

從實測結果來看，vivo X200 Pro的續航能力相當出色，大電池和系統優化帶來的效果立竿見影。在經歷5小時的重度續航測試後，剩餘電量74%，對於普通用戶來說基本可以不用考慮續航焦慮的問題。

聊完了續航自然就需要看看充電，此次的vivo X200 Pro依舊採用了雙電芯的設計，在保證安全性的情況下，將獲得更快、更持久的快充體驗。我們也對vivo X200 Pro的90W有線快充進行了測試，結果如下：

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

實測顯示，vivo X200 Pro在30分鐘內可以將手機從1%充至71%，考慮到其6000mAh的超大電池容量，這樣的速度表現不錯。總體來看就續航能力方面，vivo X200 Pro在旗艦機行列，絕對算得上是第一梯隊的水準；同時在快充方面，90W的功率也已經補齊了最後一塊短板，完全可以實現「用得長，充得快」。

5、系統：流暢更有AI

在當前的手機市場，硬件性能的提升是吸引用戶的亮點，但系統的升級對用戶的日常體驗影響更為深遠。OriginOS5不僅優化了視覺設計和操作體驗，還通過強大的藍心大模型進一步提升了AI智能化功能，使得智能體驗深入到用戶生活的每一個細節。

首先，OriginOS5採用了全新的自然流暢交互界面，基於空間體系的設計，用戶在使用時可以更直觀地感知到系統的層次感。通過下拉進入控制中心時，背景會逐漸下沉並呈現出磨砂玻璃質感的背景模糊效果，使得快捷開關和關鍵訊息的呈現更加符合用戶的直覺。在鎖屏界面，OriginOS5提供了豐富的自定義選項，用戶可以自由編輯時鐘、組件等功能，還可以設置各種動態情景壁紙，如「情景山海」、「花火時刻」，充分展現個性化的美感。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

其次，在性能優化方面，OriginOS5引入了「不公平調度」技術的3.0版本，系統能夠智能分配資源，尤其在多任務處理和小窗遊戲等高負載場景下，通過構建內存賬本機制，提升內存利用率，從而確保系統運行的流暢度。系統還進一步優化了動畫效果和全局搜索，用戶在快速切換應用時可以感受到更加絲滑的過渡效果，減少了視覺上的卡頓。

此外，OriginOS5引入的「原子島」功能也是此次升級的亮點之一。該功能不僅可以在狀態欄中呈現關鍵訊息，還能通過長按拖拽的方式快速進行任務處理，例如分享圖片、文件或啟動導航APP。原子島的設計不僅簡化了操作步驟，也提升了效率，真正實現了高效的訊息流轉。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

在AI智能助手藍心小V的加持下，OriginOS5解鎖了更多生活化的智能場景。藍心小V不再是傳統的語音助手，它可以進行深度定製，甚至能夠模仿機主的聲音，應用於電話助手、同聲傳譯等功能。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

同時藍心小V還新增了智能繪畫、閲讀助手等專屬場景智能體，它不僅流暢自然地「響應」用戶的交互，而且完整理解意圖、進行提前預判，能滿足有特定需求的用戶。

舉個例子，筆者需要小V幫我畫一張「西紅柿炒雞蛋」，我們可以直接開啟「智能繪畫」智能體，無需「生成一張XX圖片」、「畫一張XX圖」這樣關鍵詞，直接描述想要的場景，智能體就能理解意圖，並輸出不同風格的圖片。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

如今，手機用戶經常需要從屏幕上的各種內容中快速獲取和處理訊息，以往我們看到了什麼有趣的事物，先得截圖，然後打開識圖網站，再搜索識別出的關鍵詞，步驟相當繁瑣。為了提升操作效率，OriginOS5的藍心小V新增了全新「小V圈搜」功能，雙指長按屏幕就能隨時啟動，此時圈選屏幕上感興趣的內容，小V就能幫你快速搜索。

如下圖所示，筆者想知道照片中的小狗是什麼品種，大概多大了，只需雙指長按屏幕並圈住小狗，小V就會回答你的疑問。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

小V圈搜識別到畫面中的地址、日期後也能幫助用戶創建日程，看到感興趣的發布會一拍、一圈就能快速標記，效率大幅提升。

作為懂你的智慧助手，藍心小V還能根據用戶習慣提供智慧服務建議，比如旅途目的地的時間，天氣情況、亦或在上下班期間推薦相關的應用、新聞等訊息，幫助用戶更高效地使用手機。與此同時，小V還能智能整合用戶日常產生的各種數據，本地化構建出只屬於你的私人記憶庫，點擊標籤就能查看自己保存的網頁、圖片，方便日後參考查閲。

vivo X200 Pro深度評測（中關村在線提供）

為了保護個人隱私，小V記憶也採用了端側大模型技術來處理所有的數據，所有的計算都在用戶的設備上完成。

可以看到，OriginOS5內置的藍心小V已經不僅是單純的語音助手，它更像是你身邊的貼心管家，隨時準備理解用戶的需求，並給出最合適的方案，徹底打破了「AI功能中看不中用」的固有觀念。

6、寫在最後

經過一周的深度體驗，vivo X200 Pro給我留下了深刻印象，尤其是在影像方面表現尤為突出。這款手機不僅延續了X系列頂級旗艦的優良基因，還通過全新的藍圖x索尼LYT-818傳感器和蔡司專業影像系統，進一步提升了移動影像的上限。從拍攝效果來看，無論是細節的捕捉，還是色彩的還原，vivo X200 Pro都表現得極為出色。它的影像能力不僅在旗艦級別中出類拔萃，甚至可以說是今年市場上數一數二的存在。

但vivo X200 Pro並非只在影像上強勢，其搭載的天璣9400旗艦晶片和出色的綜合體驗，也同樣讓人刮目相看。流暢的操作體驗、出色的續航表現，讓這款手機在實際使用中無愧於「旗艦」之名。

在競爭激烈的高端市場中，vivo X200 Pro憑藉其影像和性能的雙重優勢，極有可能在紅海市場中掀起一波新的浪潮。它不僅為用戶帶來了更極致的拍攝體驗，也為整個行業樹立了一個全新的標杆，推動著vivo X系列不斷向前。

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