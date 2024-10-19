Netgear Orbi 970 WiFi 7 Mesh router實測｜演唱會搶飛網速實試

Netgear Orbi 970 Wi-Fi 7 Mesh router系統實測，演唱會搶飛網速實試｜Wi-Fi 7 router最近愈出愈多，不少款式推出，不知如何選擇是好。記者親身亦實測Netgear早前推出的Orbi 970 WiFi 7 Mesh router系統，究竟這一款Wi-Fi 7的router 真實表現如何？同場記者亦都劉德華演唱會搶飛網速實試。同場附上消委會router評測報告。



先介紹Netgear Orbi 970 Mesh系統，它採用全新WiFi 7技術，可提供高達27Gbps的驚人吞吐量，遠超一般家用路由器。而由於採用了四頻段技術和增強型專用回傳功能，Orbi 970能夠在各個頻段間自動切換，確保所有連接的設備都能以最佳性能運作，不會出現網絡性能受限的情況。

Netgear Orbi 970 WiFi 7 Mesh router系統

記者將Orbi 970 Mesh系統安裝在大約900呎的家中，利用主機和1個衛星機的設置即能覆蓋全屋。經過實測，從書房到客廳、睡房再到廚房，整個住所都能享受無縫的高速WiFi連接。以Netvigator 2500M光纖寬頻網絡進行測試，Mac Studio電腦通過有線連接可輕鬆達到2300Mbps的下載速度，足以應付任何高畫質媒體串流或大型檔案傳輸。

Netgear Orbi 970 WiFi 7 Mesh router系統

即使遠離主機，走到客廳角落處（約300呎外並有一堵牆壁阻隔)，iPhone 16 Pro Max和iPad Pro M4也仍能維持超過1300Mbps的下載速度，足見Orbi 970的出色信號覆蓋能力。相信即使較大的家居，單一Orbi 970主機加上一顆衛星機也足以應付大多數家庭需求。另一大亮點是Orbi 970配備了高達10Gbps的有線網絡接口，不但能充分利用超快光纖寬頻網絡，更可讓有線設備如電腦、遊戲主機等享受極致的有線網絡性能。

利用專用app，十分簡單為家居網絡設定。

記者亦利用此網絡實試搶劉德華演唱會門票，究竟以這個高速網絡能否成功搶到一票難求的劉德華演唱會門票。利用iPad Pro M4主機，再配合Urbtix app，當搶飛當日早上10時，已經很快成功進入主頁，輸入驗證碼及進入排隊頁面之中。因應其高速上下載速度，加上極低ping rate，很快便成功進入前排龍頭，以及進入購票網站之中，而且更成功購入尾場2張門券！

因為其快速的網絡，很輕易地便成功搶購門券成功。

Orbi 970的低延遲特性也很出色，在進行4K甚至8K高畫質影片串流以及即時視像會議測試時，都沒有發現任何卡頓或延遲的情況，可見Orbi 970完全勝任這些高頻寬和低延遲的應用場景。無論是在客廳觀看4K HDR電影，還是在各個房間進行高質素的視像會議，Orbi 970 Mesh系統都能提供絕佳的網絡支援。

此外，Orbi 970採用了Netgear專有的Armor網絡安全方案，提供全方位的智能防護功能，包括實時監測網絡安全狀況、阻擋惡意入侵、保護連接設備免受病毒和釣魚攻擊等。用家只需輕鬆透過手機應用程式便可管理和設定各項安全功能，大大提升了家庭網絡的安全性。

iPhone 16 Pro Max可以至少有1000Mb以上下載網速

Netgear Orbi 970售價：$5880（1個路由器和1個衛星分機 – 2件裝）

整體而言，Netgear Orbi 970無疑是一套出色的家用router系統。利用最新的WiFi 7技術、四頻段設計和10Gbps有線速度，可能帶來超凡的全屋Wi-Fi覆蓋和連接性能，更能完美支援各種高需求的網絡應用，絕對是值得大家認真考慮的產品。



同場加映：34款Wi-Fi Router路由器評比｜消委會測試邊款最快﹑覆蓋度最高

消委會測試的 34 款Wi-Fi路由器主要為有 4 類，包括15款網狀Wi-Fi路由器套裝、10款Wi-Fi路由器、3款吸頂式Wi-Fi接入點套裝及6款Wi-Fi訊號伸延器，路由器價格由$349～$8580 不等。委託歐洲的檢定中心，針對路由器的數據傳送、環保程度、使用方便程度、功能多元性及網絡安全程度進行測試。