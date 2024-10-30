TP-Link Deco BE25 Mesh Router實測｜最近不少人開始關注更多Wi-Fi 7的router，除了一眾高質素的貴價router外，還有不少千餘元的高性價比選擇。最近記者就開箱實測TP-Link Deco BE25雙頻Wi-Fi 7 2.5G Mesh Router，以超高性價比搶佔入門級Wi-Fi 7市場。今次就讓小編為大家分享一下親身實測的心得。



細緻設計便利佈署

TP-Link Deco BE25整體設計相當細緻簡潔，採用白色外殼配合簡約線條，可簡易地融入家居環境。機身尺寸也相當小巧，單台只有10.2 x 10.2 x 4.7cm，放在桌面或隱藏在角落都不顯眼。值得一提的是，Deco BE25主機和副機完全一模一樣，不需要區分主從，安裝時只需簡單地將多台機器透過Deco App一步步配對即可。

實測一套2台的TP-Link Deco BE25 Mesh Router

跟傳統Mesh系統不同，Deco BE25 不需要花費時間去識別主副機，大大簡化了整個佈署過程。用家只需將以太網線連接至其中一台BE25，打開配對模式，然後利用Deco手機App添加新裝置，Deco BE25就能夠自動配對和連網。整個過程只需短短數分鐘，非常方便快捷。

利用手機專用app簡單設定

小巧身軀，覆蓋面積不小

儘管TP-Link Deco BE25體積細小，但依然為用家帶來不俗的網絡覆蓋。根據官方資料指單台Deco BE25可覆蓋面積高達2600平方呎，兩台可達4600平方呎，三台則可涵蓋6600平方呎。相比市面上其他Wi-Fi 6、6E Mesh系統，Deco BE25可謂相當出色。

2.5Gbps Lan port

而記者實際於約400平方呎的環境中實測，Deco BE25的網絡覆蓋範圍相當理想。即使把主機放在房間，再隔一道門放置副機，仍能維持不俗的網速表現。首先Router連上Netvigator 2500M寬頻實測，主機以Lan線連接Mac Studio直接以有線方式測試，下載速度可達2300Mbps，足以應付的需求。只有主機下（仍未設定衛星副機），即使走到較遙遠的臥室，無線網速也能保持在300-400Mbps左右，相當穩定快捷。

Wi-Fi 7性能出眾設備支援廣泛

Deco BE25採用最新Wi-Fi 7技術，提供雙頻全覆蓋。5GHz頻段最高可達4324Mbps，2.4GHz則可達688Mbps，加起來就能提供總高達5012Mbps的理論傳輸速度。相比前一代Wi-Fi 6 Mesh系統，Deco BE25可謂大幅提升了整體網速表現。

值得一提的是，Deco BE25採用了2.5GbE WAN/LAN Port。用家只需將Lan直接連接Deco BE25，即可充分利用最新的超高速網絡，無論進行4K串流、網絡遊戲還是視訊會議，都能發揮出最佳的網絡性能。其Wi-Fi 7兼容性也非常出色，廣泛支援各種終端設備。我們在測試時，透過無線網絡連接iPhone 16 Pro、iPad Pro M4、MacBook Pro、PS5等不同設備，全部都能輕易連線並享受高速上網。即使是一些較舊的Wi-Fi 5/6標準設備，Deco BE25也能提供良好的網絡體驗。

利用iPad Pro M4版本來實試Wi-Fi 7的速度

作為一款Mesh路由器產品，Deco BE25的其中一大賣點就是能夠有效延伸家居網絡覆蓋。我們在400平方呎的環境實測時發現，單一組BE25就足以涵蓋整個家居範圍，而且信號覆蓋良好，用戶在家中任何角落都能享受穩定的高速Wi-Fi。如果家居面積較大，加入第二或第三台BE25更能擴大網絡範圍，實現全屋零死角的網絡體驗。

值得一提的是，Deco BE25內置了TP-Link HomeShield的網絡安全功能。用家只需透過Deco App即可輕鬆設定，系統能主動偵測和阻擋各種網絡威脅，如惡意軟件、病毒等，有效保護全家人的上網安全。此外，Deco BE25亦提供內置VPN伺服器功能，用家可以直接openVPN方式來設定，簡單幾步就可以完成。不過國內近期成日都會block OpenVPN，因此如果想在家中設立VPN server後返國內連線使用，就未必咁穩定，或者用Archer系列會好點。

亦可以簡易設定VPN Server

性價比出色入門Wi-Fi 7不二之選

TP-Link Deco BE25雙頻Wi-Fi 7 2.5G Mesh Router的定價非常親民，單台售價$869，兩台裝$1499，三台裝HK$2149。相比同級Wi-Fi 6E Mesh系統，Deco BE25的價格可謂相當實惠，對於想找千餘元的入門級Wi-Fi 7 router，Deco BE25的確是非常抵玩的選擇。

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消委會測試的 34 款Wi-Fi路由器主要為有 4 類，包括15款網狀Wi-Fi路由器套裝、10款Wi-Fi路由器、3款吸頂式Wi-Fi接入點套裝及6款Wi-Fi訊號伸延器，路由器價格由$349～$8580 不等。委託歐洲的檢定中心，針對路由器的數據傳送、環保程度、使用方便程度、功能多元性及網絡安全程度進行測試。