雪櫃、洗衣機還能用多久？專家建議幾年一換最合適：不要超過10年

家電幾乎是每個家庭的必需品，而且買家電和買手機區別很大，家電一旦買了就可能5年、10年甚至更久不會更換，不像手機年年換新。那麼家電產品是應該用到壞了才換，還是隔三差五的換新呢？



今天我們來簡單的聊一下，家電換新到底多久才合適？

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雪櫃：建議更換周期10年

雪櫃的使用壽命受多種因素影響，包括製冷技術、密封性能、使用環境等。一般來說，雪櫃的使用壽命在10年左右。

為什麼這麼說呢？因為，隨着使用時間的增長，雪櫃的製冷效果可能會逐漸減弱，密封性能也可能下降，導致食物保鮮效果變差。此外，老舊雪櫃的能耗較高，不符合現代節能環保的要求。因此，當雪櫃出現製冷效果不佳、噪音增大、能耗增加等問題時，應考慮更換新的雪櫃。

雪櫃：建議更換周期10年（中關村在線提供）

老雪櫃的主要問題就是材料老化造成的耗電，食物保鮮效果差等等，同時長時間使用後，雪櫃內部也更容易滋生細菌等。而在選擇新雪櫃時，消費者應關注其能效等級、製冷技術、保鮮功能等。同時，根據家庭人口和儲存需求，選擇合適的雪櫃容量和佈局。

洗衣機：建議更換周期5-10年

洗衣機使用壽命受洗滌技術、電機質量、使用頻率等因素影響。一般來說，洗衣機的使用壽命在5-10年左右。

隨着使用時間的增長，洗衣機的洗滌效果可能會逐漸減弱，電機也可能出現磨損，導致噪音增大、能耗增加。此外，最關鍵的是老舊洗衣機的衛生性能也可能下降，內筒必然容易滋生細菌，最終衣物清洗很可能會造成二次污染，導致各種健康問題。

洗衣機：建議更換周期5-10年（中關村在線提供）

更換新洗衣機時，消費者應關注其洗滌技術、電機質量、衛生性能等。當下不少洗衣機都有內筒的清潔技術，對於關注健康的用戶來說，是比較值得考慮的。

空調：建議更換周期10年

空調使用壽命受制冷技術、壓縮機質量、使用環境等因素影響。一般來說，空調的使用壽命在10-15年左右。

隨着使用時間的增長，空調的製冷效果可能會逐漸減弱，壓縮機也可能出現磨損，導致能耗增加、噪音增大。此外，老舊空調的濾網和散熱片容易滋生細菌，影響室內空氣質量。因此，當空調出現製冷效果不佳、噪音大、能耗高等問題時，應考慮更換新的空調。

空調：建議更換周期10年（中關村在線提供）

在選擇新空調時，消費者應關注其製冷技術、壓縮機質量、能效等級等。同時，根據家庭使用需求和空間大小，選擇合適的空調類型和功率。

電視：不壞不用換

基本上電視對於大多數家庭來說可能都是近10年內購買的新電視，就我個人觀點而言，如果不追求新技術的情況下，電視不壞的情況下其實是沒有必要更換的。

電視：不壞不用換（unsplash@dave-weatherall）

為什麼這麼說呢？其實電視近10年來在畫質技術等方面雖然有了較大的提升，但就大部分普通用戶而言，如果不是大片愛好者，其實更換的必要微乎其微。而且電視本身只要不壞，其使用體驗隨着使用時間延長情況下，並不會存在太大的差異性，因此我認為電視非必要的情況下，其實無需更換。

當然，如果你有電視換新的需求，我個人建議可以多關注下miniled的產品，或者一些85英寸以上的大尺寸產品，這些產品對觀影體驗的提升也是非常大的。

熱水器：建議更換周期8-10年

熱水器是家庭提供熱水的重要設備，其使用壽命受加熱技術、內膽質量、使用頻率等因素影響。一般來說，熱水器的使用壽命在8-10年左右。

隨着使用時間的增長，熱水器的加熱效果可能會逐漸減弱，內膽也可能出現腐蝕，導致漏水、加熱慢等問題。此外，老舊熱水器的能耗較高，不符合現代節能環保的要求。因此，當熱水器出現加熱效果不佳、漏水、能耗高等問題時，應考慮更換新的熱水器。

熱水器：建議更換周期8-10年（中關村在線提供）

整體來說，熱水器定期換新還是相當有必要的，因為水鏽、腐蝕等問題不僅影響使用體驗，對於產品的使用安全性也是一大考驗，大家在選購熱水器的時候除了要着重考慮大品牌外和容量之外，還更應該關注使用安全等問題。

吸塵器：建議更換周期5-10年

吸塵器，尤其是無線吸塵器，這幾年非常的火，幾乎也是很多家庭必備的一大小家電之一，吸塵器的使用壽命我認為主要還是看吸塵器本身的表現，通常建議更換周期在5-10年。

吸塵器：建議更換周期5-10年（unsplash@lukas-ter-poorten）

隨着使用時間的增長，吸塵器的電機可能出現磨損，塵道堵塞等問題，會導致吸力減弱、噪音增大。同時，過濾系統也可能堵塞或老化，不僅影響過濾效果造成二次污染，而且還會影響吸力。個人建議，吸塵器最好是定期進行清潔維護保養，及時更換濾網等等，如果吸塵器在維護保養後，吸力衰減依然嚴重，或者吸塵過程中有粉塵溢出，那麼就建議及時更換了。

在選擇新吸塵器時，大家可以着重關注吸力和過濾性能表現，滿足健康吸塵的需求。

廚房電器：建議根據使用情況定期更換

廚房電器包括煙灶、淨水器、電飯煲等，這些家電我認為具體情況還需要具體分析，沒有必要一定在某些時間點更換。

廚房電器：建議根據使用情況定期更換（unsplash@jason-briscoe）

例如煙機，我認為只要定期清洗，吸力滿足日常使用需求，完全可以一直使用，灶具也是同理，只要注意下設備老化問題，而且當下燃氣管道也會通過電磁閥等設計增加安全性，所以也不一定需要定期更換。

淨水器主要需要考慮濾芯的使用成本問題，如果使用1-2年濾芯過期，用戶應該自行判斷是更換濾芯更合適還是更換整機更合適。

而電飯煲、微波爐這種廚房小電，我認為只要不壞可以一直使用，產品老化對使用效果影響不大，但需要考慮的是，電飯煲如果是塗層類型的，則應該根據塗層的磨損情況定期更換內膽。

總結：

整體而言，家電的更換並無固定周期，但相較於手機而言，其實更換家電的成本和綜合性價比會更高一些，建議無論是那種家電，使用周期最好都不要超過10年，一方面是老家電帶來的安全隱患問題無法避免，另外就是家電及時換新可以帶來更好的新技術的體驗。

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