攝影必學8種構圖法則提升照片質感　主體放交叉點上是最佳位置

外出旅行，肯定要拍照片，不論是手機還是相機，記錄下美好的旅行瞬間，在朋友圈、微博、小紅書上與好友分享自己的所見所聞，分享拍攝的美圖，也是一件幸事。



不過，你在拍照時會不會有這種感覺，曾經自己在拍攝時很滿意的照片，過來一段時間再看，似乎覺得這張照片並沒有對當初拍攝時那麼好看了。這是為什麼呢？

答案很簡單，因為構圖。攝影構圖如同文字表達方式，是攝影的基礎，也是一張照片好看不好的關鍵。那麼，假期裏如何拍攝出好看的照片，如何在朋友圈攝影大賽中被朋友們肯定，今天這篇文章，就從構圖的基礎分享，拍照時如何利用好構圖。

構圖的基礎分享

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1、九宮格構圖

「九宮格」構圖法則實際上使用過橫縱等分線將畫面分為9等份，在拍攝時將拍攝主體等分線的「交叉點」上，「井」字的四個交叉點便是拍攝主體的最佳位置。現在大多數相機或者手機中內置的「井字格」輔助線，就是三等分線。在拍攝時可以藉助等分線幫助構圖，也讓構圖變得更容易。

8種必學的構圖法則（中關村在線提供）

在攝影中，熟練的掌握了三等分構圖法，也就掌握了構圖的基礎。當然，對於初學者來說，掌握三等分構圖法，需要多練習，包括橫豎構圖拍攝，逐漸做到聊熟於心，也就掌握了攝影構圖的基本方法了。

2、垂直式構圖

垂直式構圖，這種構圖方式主要用於展示景物的高大和深度，常用語表現森林的參天大樹，飛瀉的瀑布、摩天大樓等，以豎直線條組成的畫面。突出拍攝主體的宏偉、高大，給人極佳的視覺衝擊力。

3、引導線構圖法（X形構圖）

引導線構圖法是在三等分構圖法的基礎上，利用拍攝場景中的自然線條以及透視關係將拍攝主體引導觀眾視覺焦點上的一種構圖方法。引導線構圖法最常見與風光攝影中，突出一種畫面的縱深感。

8種必學的構圖法則（中關村在線提供）

在日常的拍攝環境中，可以利用的天然引導線有很多，例如一條小路、一條河、一座橋等等合理利用好引導線可以更好的突出畫面縱深感和空間感、突出拍攝主體、烘托主題。也是日常拍攝時，常用的一種構圖手法。

4、三角構圖法

在畫面中出現三個或者多個拍攝景物時，可以選擇三角構圖法，通過三點成一面的幾何形安排景物的位置，形成一個穩定的三角形。景物之間的這個三角形可以為正三角形，也可以是倒三角形，也可以是斜三角形。

8種必學的構圖法則（中關村在線提供）

三角形構圖是拍攝幾個物體時常用的構圖方法，也比較靈活。三角形構圖具有安定、均衡、靈活的特點。三角形構圖的最常用的拍攝題材為美食攝影，利用好可以拍攝出漂亮的美食照片。

5、S型構圖

畫面上的各個拍攝物體成「S」型曲線的構圖形式，讓多個物體拍攝列起來看起來很有韻律感，產生優美、協調的感覺。S型構圖非常適合畫面中有河流、溪水、曲徑、小路等內容的風光攝影，同時也非常適合美食攝影。

8種必學的構圖法則（中關村在線提供）

6、緊湊構圖

緊湊構圖主要用於突出拍攝主體，以特寫的形式加以放大，讓其充滿畫面，具有緊湊、細膩、微觀等特點。常用於人物肖像攝影、微距攝影、或者表現事物局部細節的顯微攝影等。

8種必學的構圖法則（中關村在線提供）

緊湊構圖可以更好的突出主體，對於人物肖像來說可以更好的刻畫人物面部表情，對於事物來說可以更好的反映其細節之美，表達經常被人忽略的一面。

7、向心式構圖

向心式構圖，主要是將拍攝主體放到畫面中心位置，四周景物向中心集中的一種構圖形式，能夠將觀眾的時間強烈引向主體中心，並起到聚焦的作用。

向心式構圖可以突出拍攝主體鮮明的特點，但有使用不好會給人侷促感。因此在拍攝時合理的運用好主體和周圍環境的關係，拍攝時選擇好背景物體的取捨，從而得到一張滿意的照片。

8、對稱式構圖

對稱構圖法常用於建築攝影中，利用建築的對稱性特點進行拍攝，實際上也是借用了建築的線條作為引導線，把關注的注意力吸引到拍攝主體上。

8種必學的構圖法則（中關村在線提供）

另外，對稱構圖法還可以避免畫面結構單一，缺少生動性。例如，日常拍攝時，藉助建築立面的反射、玻璃反射、線條分割畫面等方法，讓畫面得到一種平衡性，形成對稱的結構，在視覺上給人更舒適的觀賞感受。

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