手機不小心進水　急救5步驟要學會　搖晃、用風筒吹乾竟是很危險

若不小心手機泡水了到底該如何是好？就有網友分享1招，只要播放韓國男團Stray Kids的歌曲《MIROH》，手機裡的水全都自動噴出來，試過的人都說「真的超級有用」，另外，也有專家教學手機進水的急救5步驟，不再怕手機壞掉、資料消失。



手機進水怎麼辦？

一名網友在Threads發文表示，颱風天室友外出時，手機掉到馬路上進水了，於是他建議對方用手機播放韓國男團Stray Kids的歌曲《MIROH》，令人驚訝的是，一播放歌曲，手機內的積水竟不斷自動噴出，讓他直呼「MIROH排水神曲真的不是叫假的」、「親測有效，桌上的水珠全都是噴出來的」。

Stray Kids的歌曲《MIROH》（youtube@JYP Entertainment）

貼文引起熱烈討論，

「我以前都用排水捷徑，現在知道要用MIROH了」、

「我上次耳機進水也是播Miroh！真的超級有用哈哈哈 」、

「他們本人好像也證實過可以這樣，看來真的很好用」、

「笑死了，每天在聽都沒想到還可以這樣」、

「聽說Xdinary Heroes 的strawberry cake也有用」。



手機不小心進水，急救5步驟要學會：

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Android、iphone手機進水急救5步驟

Android、iphone手機進水後的急救5步驟。（unsplash@bermix-studio）

事實上， 通訊行「地標網通」就曾在官網教學手5個手機進水的急救步驟，以及3個常見NG行為，無論蘋果或Android都試用：

1、立刻關機

水氣會進入到手機的主機板內，因此要先將手機關機；若是保持開機狀態會容易產生濕氣，導致主機板被腐蝕或損壞。

2、擦乾外殼

使用乾毛巾或乾淨的布，將外部水分擦乾，也要特別留意耳機孔或充電孔等小孔洞處， 使用棉花棒擦拭。

3、移除sim卡

把保護殼、SIM卡、耳機塞等可以拆下來的配件都移除，這樣沾濕的地方才能接觸到空氣，進而加速乾燥。

4、乾燥

將手機放在通風良好的地方或陰涼處，並利用電風扇輔助，也可將手機放進夾鏈袋，再放入乾燥劑來加速水分吸收。

5、送修

做完以上處理後，建議將手機送往各維修中心進行檢測、維修。

手機進水不要做3件事

手機進水不要做3件事（unsplash@noizy-bull）

1、大力搖晃

如果手機進水，千萬不要藉由搖晃來把水甩乾，否則可水分可能會在機器內部蔓延，進而影響到主機板。

2、充電

此時充電會造成手機短路，嚴重的話甚至會起火。

3、用風筒吹乾

使用風筒熱風模式，會因為溫度過高，使內部零件分離或損壞；且如果吹的角度單一，會把水分吹往手機內部，反而讓影響範圍擴大。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機進水怎麼辦？達人教1招快速急救「積水自動排出來」，蘋果安卓都適用】