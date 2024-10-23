Huawei nova 13系列發表　前後多焦段人像拍攝　軟硬件帶來新突破

2024年10月22日，華為nova 13系列正式亮相，華為nova 13 Pro通過升級華為達芬奇人像引擎、前後多焦段人像等軟硬件層面的突破升級，帶來全新的人像攝影體驗。此外，華為nova 13系列帶來全新格紋變奏設計和獨特洛登綠配色，全系支持北斗衛星圖片消息，並首發AI最佳表情等功能，綜合實力新升級。



Huawei nova 13系列發表（huawei）

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後置超光變多焦段人像系統，打造質感人像

華為nova 13 Pro後置搭載5000萬多焦段人像三攝， 覆蓋從廣角到長焦的多個焦段，輕鬆應對不同拍攝場景，讓人像拍攝更精彩。在人像模式下，華為nova 13 Pro 1倍變焦可輕鬆應對動態或靜態、白天或夜晚的拍攝需求，暗光也清晰細膩；3倍變焦可輕鬆實現背景虛化，讓構圖更清晰、主體更突出；5倍變焦則讓風景、建築等背景觸手可及，創意合拍不在話下。

此外，華為nova 13 Pro還搭載了物理可變光圈，支持F1.4到F4.0智能切換，自適應各種場景，不忽略每一個情緒表達的珍貴瞬間。

Huawei nova 13系列發表（huawei）

影像是光影藝術的表達，也是年輕人自我態度的個性呈現。夜晚獨特的氛圍感和更高的攝影技術要求，讓年輕人更樂於探索暗光攝影。面對用戶的暗光攝影和氛圍感人像需求，華為nova 13系列在硬件層面全新升級了暗光拍攝能力，配備多焦段人像系統，助力用戶創作精彩人像。

華為nova 13系列搭載激光對焦傳感器與RYYB超感光濾色陣列，實現了暗光場景下的畫面清晰、細節豐富。其中，華為nova 13 Pro搭載5000萬超光變防抖鏡頭，實現暗光長曝光，最長曝光時間增加一倍等；新增的3X長焦人像鏡頭，支持OIS光學防抖。在暗光環境下手持拍攝，照片清晰度顯著提升，無論是是霓虹燈閃爍的城市街頭，還是熱烈的音樂節，都能拍出清晰細膩的夜景大片。

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前置6000萬人像追焦雙攝，拍得清更拍得美

自拍是定格記憶，也是個性多變的自我表達，不僅要拍得清晰，更要拍得美麗。通過軟硬層面的創新突破與優化升級，華為nova 13系列讓用戶的每一面，都能拍出「美」一面，輕鬆自定義每一格自拍畫面。

在硬件層面，華為nova 13Pro前置搭載6000萬人像追焦雙攝，擁有QPD全像素精準對焦能力，支持0.7-5X全焦段變焦，實現了「像素層面」和「距離層面」雙重拍攝清晰，很好地擴展了前置人像自拍的場景和體驗。

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軟件層面的優化，讓「拍得清晰」有了更直觀的體驗。華為nova 13系列升級華為達芬奇人像引擎，力求還原真實人像、展現人物美麗瞬間；同時，對三種人像美顏主題進行專項優化升級，從底層區分不同主題算法，以效果牽引算法，強化差異性，滿足用戶在多種場景下的自定義美顏需求。原生模式展現真實之美，追求自然直出的效果；質感模式通過優化輪廓、皺紋和光影，讓皮膚更細膩；妝感模式專注於打造精緻的妝容效果，讓自拍更有氛圍感。

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以科技創新詮釋時尚，趣玩體驗打造潮流新品

每一代nova新機的問世，都會成為當季潮流風向標。華為nova 13系列更是以全新的設計理念、AI趣玩功能、強大的通信能力及續航體驗，為用戶帶來出色的體驗。延續時尚基因，華為nova13系列採用全新的格紋變奏設計，帶來洛登綠、羽砂紫、羽砂白、星耀黑四款獨特配色；體驗上，華為nova 13系列首發AI最佳表情功能，用戶可以從連拍合影中挑選每個人的最佳表情，並利用AI智能技術進行修補，使畫面表情更自然，打造年輕人的「表情管理大師」。華為nova 13系列還支持AI擴圖、AI智慧摳圖、AI消除等功能，為用戶帶來更加智能、好玩有趣的修圖體驗。同時華為nova 13系列打造HarmonyOS 4.2，絲滑流暢的同時守護用戶隱私安全。

Huawei nova 13系列發表（huawei）

在通信能力方面，華為nova 13系列均支持雙向北斗衛星消息，並支持發送北斗衛星圖片消息，在無地面網絡信號的深山、密林地區也能通過北斗衛星消息傳遞訊息，為年輕人戶外探索增一份安心；同時支持樓層及設備查找，定位更精準。在續航能力方面，華為nova 13系列全系配備5000mAh大電池，支持100W智能快充Turbo，華為nova13 Pro可實現9分鐘充電至50%（數據來源：華為實驗室），全系依託AI和大數據能實時分析識別出行場景，可實現智慧快捷充電，緩解外出使用場景續航擔憂。

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價格方面，華為nova 13售價2699元（人民幣）起，華為nova13 Pro售價3699元（人民幣）起，將於2024年10月25日10:08正式開售，用戶可登陸華為商城及各大授權電商平台，或前往華為體驗店、華為授權零售門店進行購買。

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