買手機配件等於交智商稅？這4款千萬別買：信號增強貼只是笑話

在智能手機日益普及的今天，各式各樣的手機配件也層出不窮。有些能夠提升我們使用手機時的體驗，但並不是所有的手機配件都物有所值。



買手機配件等於交智商稅？（taobao）

今天，筆者就來聊聊我自己買過的那些「智商稅」配件，如果你也想過要買，現在退貨還來得及。

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1、手機水冷散熱器

隨著手遊變得越來越流行，對於長時間遊戲後手機發熱的問題也讓很多手遊玩家一個頭兩個大。市面上曾經出現了一種號稱可以有效降低温度的手機水冷散熱裝置。雖然它們看起來很酷炫，但實際上效果往往不盡如人意，下圖就是筆者曾經購買的小米12S水冷散熱，沒用幾次就破口漏液了。

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很多產品只能提供短暫的冷卻效果，並且需要定期加水或者充電，使用起來相當不便。更重要的是，這類產品的價格通常不菲，而性價比卻很低。如果你真的擔心手機過熱問題，考慮選擇一個設計優良、具有良好通風性能的手機殼會更加實惠有效。

2、外接鏡頭組

為了追求更高質量的照片，很多人會購買專門為手機設計的外接鏡頭套件。雖然有些高端品牌確實能顯著改善攝影質量，但市場上同樣充斥著大量廉價且低質的產品。這些劣質鏡頭往往會造成圖像邊緣模糊、色差等問題，反而破壞了原生攝像頭的表現。

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因此，在決定是否購買前，請務必做好研究，查看用戶評價並儘可能試用後再做決定。同時也要考慮到自己實際拍照的需求，很多時候通過調整拍攝技巧就可以達到很好的效果。

3、手機雲台

手機雲台這個東西真的是喜歡的人天天用，討厭的人用了一次直接吃灰。如果你想拿著它出外旅遊，不僅接打電話、收發消息都要費勁摘下來使用，一直端著雲台一點旅遊的氣氛都沒了，反而像在鍛鍊臂力，只會成為你的累贅。

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而且，最近的手機產品許多都搭載了OIS、微雲台防抖，影像實力大幅進步，某些影像旗艦還搭載了更詳細的專業防抖功能模式，手持攝像也不會大幅度抖動。如果你真的需要長期拍攝Vlog等視頻可以考慮，不然現在的旗艦手機完全可以滿足你。

4、手機信號增強貼

很多老iPhone用戶都曾經抱怨手機信號不好，市面上還專門有一些所謂「信號增強貼」，說是貼上就能流暢撥打電話，郊區山頂也能滿信號。但事實上，手機信號的接收和發送依賴於特定的頻率和波長，一塊小小的貼紙又能有何影響呢？

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多家權威媒體包括央視已經對市面上的信號增強貼進行了測試，並未發現它們能有效提升信號強度。相反，使用未經認證的產品還可能影響手機正常工作甚至造成損害，如果信號問題實在對你造成困擾，是時候該換一款新手機了。

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