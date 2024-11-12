M4 Mac Mini 2024開箱實測｜打機工作跑分實戰！高性價比桌面電腦

M4 Mac Mini 2024開箱實測｜Apple 推出全新一代的M4 Mac Mini，相比上一代的M2 Pro型號，採用更強大的處理器配置，同時機身尺寸更加超乎想像的小巧，性能與效能兼備。記者趁著新品剛推出，正式將M4 Mac Mini入手，作全面實測，看看它究竟有何突破，是否真正能成為入門Mac主機的最佳之選。



新一代M4 Mac Mini的設計全然改頭換面，機身尺寸一改以往的扁扁鼇設計，變得更像一個小盒子（有點Apple TV的影子）體積更迷你，僅有手掌心大小，非常節省桌面空間。這樣的小巧外觀，讓它更易融入不同的擺設環境中，例如放在顯示屏底下就幾乎看不出來，彷彿完全融入了屏幕之中。整體造工精緻，散發著Apple一貫的高級質感。

M4 Mac Mini 2024開箱實測

記者手上的版本是M4 (10核心CPU及10核心GPU)、16GB Ram的型號，機身背面提供了3個USB-C/Thunderbolt 4接口、HDMI 2.1、10Gb Lan及電源輸入等豐富的連接埠選擇，足以滿足用家對擴展性的需求。值得一提的是，新機的電源鍵位置調整至機身底部，對部分用家來說可能不太方便，但由於大多數Mac使用者很少會頻繁關機，這一點影響不大。

全新M4 Mac Mini只有手掌大的size

軟件跑分及遊戲效能

記者分別透過Geekbench 6及實際遊戲測試，來評估這部M4 Mac Mini的出色性能表現。Geekbench 6跑分方面，單核取得3826分、多核14971分，明顯優於上一代M2 Pro的單核2657分及多核14000分。可見M4的CPU及GPU強勁表現，無論是日常多工還是對GPU有一定需求的專業軟件應用，都應付自如。

利用Geekbench 6跑分的分數相當不錯

連接手掣後，Mac Mini打機的效能亦相當不錯。

接下來安裝了《Death Stranding》遊戲進行實機測試，在4K 60FPS設定下可以十分順暢遊玩，只是一旦設定提升至120FPS，就會出現些微卡頓。不過整體來說，M4 Mac Mini的遊戲性能完全足以應付大部分主流遊戲，加上它所擁有的多核心優勢，在需要進行3D建模、影片剪輯等工作時，也能發揮出色的實力，堪稱是一款兼顧生產力與娛樂的全能主機。

長期使用體驗

經過多日使用觀察，M4 Mac Mini的發熱狀況也表現相當理想。在打機15分鐘後，機身溫度僅上升至攝氏28度，絕對算是一個不錯的成績，散熱系統的設計也頗有心得。而且即使長時間開機，機器也沒有明顯變慢或拖慢的情況出現，可見M4處理器的優秀性能表現。

2024年M4 Mac Mini vs 2022年M2 Mac Mini

總括而言，新一代M4 Mac Mini無疑是一款性價比極高的Mac桌面電腦。憑藉M4晶片的強勁實力，加上基本都已經配置16GB的記憶體配置，無論是日常應用還是專業軟件使用，都能發揮出色的性能表現，完全滿足大多數用家的需求。同時，它更擁有極致的便攜性，可輕易放置在任何角落，絕對是一台非常出色且實用的Mac主機。M4 Mac Mini絕對是一個非常不錯的選擇，性能強勁、體積小巧，性價比超乎想像，目前市場上最抵玩、值得推薦的Mac桌面電腦。