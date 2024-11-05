Huawei Mate 70系列11月推出？軟硬件全面升級　余承東：史上最強

華為常務董事、終端BG董事長余承東通過個人微博正式宣佈，華為即將在11月發布其最新旗艦手機——Mate 70系列。余承東在微博上激動地表示：「史上最強大的Mate！11月見！」



余承東：史上最強大的Mate。（微博）

據了解，華為Mate 70系列作為華為年度最重磅的旗艦機型，不僅承載了華為在智能手機領域的最新技術成果，更代表了華為對未來智能手機發展趨勢的深刻洞察。

此次發布的Mate 70系列預計將包括Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70 RS非凡大師等多款機型，以滿足不同消費者的需求。

余承東的宣佈無疑為Mate 70系列的發布增添了更多期待。他此前曾多次在公開場合表示，華為Mate 70系列將是華為迄今為止最強大的Mate系列手機。

從目前的爆料來看，Mate 70系列確實不負眾望，不僅在硬件和軟件方面進行了全面升級，更在影像、AI、性能等方面實現了顯著提升。

網上流傳的Huawei Mate 70系列消息：

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在硬件方面，華為Mate 70系列預計將搭載全新的麒麟處理器，該處理器在性能上有望超越當前市場上的主流晶片，為用戶帶來更加流暢的使用體驗。同時，Mate 70系列還將配備高分辨率的顯示屏、大容量的電池以及先進的散熱系統，確保用戶在使用過程中能夠享受到最佳的視覺效果和續航體驗。

在軟件方面，華為Mate 70系列將首發搭載華為自研的純血鴻蒙Next系統。這一系統不僅具備更加強大的性能和更高的安全性，還支持多設備無縫協同工作，為用戶帶來更加便捷和智能的使用體驗。

Harmonyos-next會帶來更多驚喜？（huawei）

此外，鴻蒙Next系統還將支持更多的第三方應用和服務，滿足用戶在日常生活中的多樣化需求。

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