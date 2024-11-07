M4 Pro MacBook Pro 2024深度評測｜今年MacBook Pro換上了性能更強大的M4系列芯片，加上首次加入nano-Texture屏幕，無論在家中或戶外使用時，非常合適工作及娛樂。記者就提早將新機入手，立刻用作工作實測數天，測試新機性能有何進化升級。



新MacBook Pro的M4 Pro可連接最多2個外置高清屏幕，而M4 Max更可以同時連接4個外置屏幕。（陳葦慈 攝）

M4 Pro MacBook Pro外表及屏幕實測

新一代M4 Pro MacBook Pro的外表設計仍然承襲往代的時尚俐落風格，簡約時尚的金屬機身令人一目了然看出它的高級感。不過，今次加入了nano-Texture玻璃作為新選擇，這無疑可以大幅減低反光度，讓用家在戶外使用時也能夠享受到出色的視覺體驗。實測時發現，在室外陽光強烈的環境下，nano-Texture屏幕依然能夠保持出色的清晰度和色彩表現，眼睛也不會感到刺眼或疲勞，可見這個新選項確實能為用家帶來更佳的户外使用體驗。

超大面積的trackpad設計，操作非常出色。（陳葦慈 攝）

可選加nano-texture的MBP屏幕（左），明顯比沒有nano-texture的屏幕（右），減低反光，無論在家中或戶外都更好睇。（陳葦慈 攝）

M4 Pro機能實試

在性能方面，記者手上的MBP配備M4 Pro 14核心版本、48GB Ram和2TB SSD的配置。首先，在Cinebench R23跑分時，單核表現取得2250分，比上代M3 Pro的1800分提升近25%;多核心表現則達到22725分，較M3 Pro的15000分高出約50%。在Geekbench 6跑分方面，單核3867分、多核22744分，同樣較上代有近25%和50%的提升。在影片輸出測試中，使用Final Cut Pro剪輯一段1分30秒、1.46GB的短片，M4 Pro MBP 2024只需不足20秒就完成輸出，比上代M3 Max的MBP近25秒的時間節省了約25%。

M4 Pro於Geekbench 6上的跑分成績

M4 Pro利用Final Cut Pro輸出影片的速度，比上代M3 Max快。

在遊戲方面，測試了《Lies of P》、《Stray》和《Death Stranding》等遊戲，即使將畫質調校至最高，仍然能維持60fps的流暢度。連玩4K 240fps的《Death Stranding》的畫面效能也相當表現穩定，可見M4 Pro配備的40核心GPU實在強大。

《Death Stranding》調至最高畫質4K 240fps時，都可以順暢遊玩。

輸入／輸出端子、資料傳送速度實試

M4 Pro版採用最新的Thunderbolt 5介面，理論傳輸速度高達120Gb/s，相比上代的Thunderbolt 4快了一倍有多。不過暫時對應Thunderbolt 5的配件選擇仍不多，暫時未能實試它有多強。但利用對應USB 3.2 Gen2x2 interface的WD_Black SSD進行實際數據傳輸測試，將7.3GB的文件從SSD拖放至MacBook Pro內，只需13秒就完成傳輸，仍可看它高速傳輸性能。

傳輸速度十分快速（陳葦慈 攝）

再以Blackmagicdesign Disk Speed Test檢測SSD讀寫速度，結果為6435MB/s（寫入）和5252MB/s（讀取），可見存取性能也是大幅躍升。同時也實測了將7.3GB的文件從外置SSD直接傳送至機內，只需13秒就完成，可見數據傳輸速度出色。

續航力及充電速度實試

官方指M4 Pro MacBook Pro的續航力最多可達22小時（14吋）／24小時（16吋）。記者的14吋MBP實際以Safari瀏覽器播放Disney+串流劇集《來自地獄的法官》，螢幕亮度設定於8成，連續播放12小時後電量仍有30%，續航力確實表現亮眼。充電方面，原廠隨機附送的96W USB-C火牛，能夠在短短30分鐘內將電量由30%充至82%，非常快速，在緊急情況下可大派用場。

連續12小時串流播放Disney+劇集，仍有約30%電量。（陳葦慈 攝）

當然，與iMac一樣，macOS Sequoia整合了Apple Intelligence技術，帶來了更多實用的智能化應用。比如能夠一點即清理圖片中的多餘元素Clean-up、調整文字語氣，以及總結重點信息等，極大地提升了日常處理文件、書寫的便利性。

Apple Intelligence實試，需要將主機設定為美國地區，以及英文（美國）語言才可以使用。

Apple Intelligence 文字語氣修改實試

多日實試評價及總結

經過多日的全面實測，M4 Pro MacBook Pro 2024無疑是一台性能表現出色的旗艦級筆電。不論是在日常辦公、剪片、 抑或是遊戲體驗等多方面，都展現出極出色的實力，完全超乎過往MacBook Pro的水準。加上續航力驚人，外加快速充電，使用起來更是輕鬆自在。唯一可惜的是，目前Apple Intelligence的功能仍然侷限於英文，但下年支援中文後就應該會實用了。

（陳葦慈 攝）

MacBook Pro 2024 選購建議

總括而言，對於M2或更舊款MacBook Pro用家而言，M4 Pro絕對值得升級入手。由於M4 Pro的性能提升幅度相當大，相信亦會感到物超所值。尤其是今次新增的nano-Texture屏幕選項，更是為用家帶來更出色的戶外使用體驗。因此，M4 Pro可以說是目前市面上最強大的MacBook Pro，無論是專業創作者，抑或追求頂尖性能的科技玩家，都能從中獲得驚喜的使用體驗。