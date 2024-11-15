Sennheiser Profile Wireless無線咪推出，與DJI Mic 2對比｜對於影視創作者而言，音質與便捷性是錄音設備中非常重要的考量因素。市面上不乏各式無線麥克風系統供選擇，但往往在功能性或操控性上仍有改善空間。Sennheiser最新推出的Profile Wireless系統，正好瞄準了這班vlogger創作者的需求，提供全方位的收音方案。與同類產品DJI Mic 2相比，Profile Wireless無疑在設計、功能上有何競爭力？



Sennheiser Profile Wireless早前正式推出，為各位vlogger帶來更出色的收音方案。

多功能便攜設計

Sennheiser Profile Wireless採用全新外觀設計，以輕巧便攜為出發點。整套系統包含了一個充電盒主機、兩支無線領夾式麥克風、以及各種連接配件，全部收納在一個拉鍊袋中。充電盒外型直立圓柱狀，既可當作手握式麥克風使用，亦可作為操控中樞，將所有零件收納其中。

充電盒可以用作收納外，亦可以當作一支訪問咪。

充電盒可以用作收納外，亦可以當作一支訪問咪。

與DJI Mic 2相比，Profile Wireless的設計更加緊湊輕巧，整套系統連同所有配件的重量僅290g。作為單兵影像採集使用時，可以輕鬆地掛在服裝上而不會造成負擔。另一方面，收音咪續航力可達7小時，亦比起DJI Mic 2的6小時稍高。

接收器上有小屏幕可以看到收音的設定及音量。

針對不同應用場景設計

Profile Wireless的靈活性在於它能適應多種錄音場景。除了標準的領夾式麥克風模式外，使用者還可將其變成手持式採訪麥克風。只需將其中一支領夾式麥克風插入充電盒的插孔中，便可快速組裝成一支採訪級別的麥克風。設計非常實用，可以應對現場即興的採訪需求。另一方面，充電盒底部設有標準三腳架扣座，使用者也能將其固定在桌面或三腳架上，作為桌面錄音使用。在需要靜態拍攝或錄音的場景中，這種桌面應用模式會更加方便。

直接插上iPhone或Android手機上使用

出色的音質表現

作為Sennheiser的新產品，Profile Wireless自然繼承了該品牌一貫的音質優勢。兩支領夾式麥克風採用了全新的麥克風振膜設計，能夠捕捉60Hz至20kHz的寬廣頻響，並保持低於1.5%的總諧波失真。相比之下，DJI Mic 2的頻響範圍稍闊，為50Hz至20kHz。

收音咪十分輕巧，夾在衣物上不太感到重量。

此外，Profile Wireless的每支領夾式麥克風還內置16GB的錄音記憶體，可作為後備錄音方案。一旦無線傳輸出現問題，麥克風會自動啟動內部錄音，確保不會遺失任何音頻素材。DJI Mic 2雖然也有同樣的備份錄音功能，但記憶體容量較小，只有8GB。

Sennheiser Profile Wireless

無線傳輸方面，Profile Wireless採用2.4GHz頻段，理論傳輸距離可達245米在視線內，或150米在有人體遮擋的情況下。DJI Mic 2則使用2.4/5.8GHz雙頻，理論傳輸距離為250米。整體而言，Profile Wireless同樣與DJI Mic 2的無線連接性能同樣厲害。

Sennheiser Profile Wireless不僅在音質上有出色表現，亦在錄音功能和無線傳輸性能上有所提升，完全滿足專業創作者的需求。相比DJI Mic 2，它無疑提供了更加全面的解決方案。

亦可直接插上電腦，用作

總結

Sennheiser Profile Wireless的亮點包括：輕巧便攜的設計、多功能的操作模式、優秀的音質表現，以及可靠的無線傳輸性能。對於vlogger創作者而言，這無疑是一套非常出色的音訊解決方案。性能上與DJI Mic 2同樣出色，但充電盒可當作手持式收音咪，令這款Sennheiser Profile Wireless實用性更高。售價為$2880，功能更多卻與DJI Mic 2的$2709相若，令Sennheiser Profile Wireless的競爭力大增，性價比非常高。