M4 iMac 2024開箱實測｜M4 iMac 2024正式推出，看起來好像與上代差不多，但實際上無論性能及操作體驗都有著不少提升！記者實試3日，由工作至打機多方面實測，看看新iMac是否值得大家升級。



iMac 2024延續了前代簡約時尚的設計語言，依然保持極致纖薄的機身，但Apple這次為它注入了全新的活力與個性。iMac 2024提供了6種全新亮眼的機身顏色選擇，包括紫色、粉色、橙色、黃色、綠色和藍色，搭配上銀色，讓整體外觀更加生動奪目。

M4 iMac 2024開箱實測（陳葦慈 攝）

雖然顏色與上代一樣，睇細心留意今代的會比較淡色。（陳葦慈 攝）

不僅機身如此，配套的Magic Keyboard、Magic Mouse等周邊產品亦都採用了相配的顏色設計，彷彿是專屬定製的一體式裝置，讓使用者能盡情發揮個人品味，打造出獨一無二的專屬風格。而且今次Magic Keyboard、Magic Mouse都轉為USB Type C充電，雖然仍然是插機底充電，但轉用Type C後充電更方便。

Magic Keyboard與Magic Mouse改為USB Type C充電。（陳葦慈 攝）

除了色彩上的升級，iMac 2024在顯示屏幕方面也有全新進化。這次Apple同樣擁有Nano-Texture選項，通過特殊的處理工藝，可以有效減低螢幕反光，即使置於明亮的環境使用，螢幕依然能呈現出出色的色彩飽和度和高清質感，不管在家中或辦公室使用，都能享受到絕佳的視覺體驗。

新iMac（左）與上代iMac沒有nano-texture的屏幕比較（右），明顯減少反光，更好睇。（陳葦慈 攝）

本次記者測試的版本正是搭載Nano-Texture的版本，在長時間使用過程中，確實感受到眼睛舒適度大幅提升，無論是文書處理、創作設計，還是娛樂欣賞，螢幕都能帶來出色的表現，毫無疲勞感。可見這項新技術的加入，無疑為iMac的用戶體驗帶來了顯著的改善。

領先同代的M4晶片性能

除了外觀設計上的突破，iMac 2024在性能表現上同樣進化，搭載了Apple最新一代的M4晶片。測試的樣本配置為10核心CPU、10核心GPU，再加上高達32GB的記憶體版本。

Cinebench R23跑分

在Cinebench R23跑分中，M4 iMac的Single Core成績達到2160分，Multi-Core則取得12322分。相比前代M3 iMac的1800分和10295分，整體提升接近20%；Geekbench 6跑分測試，M4 iMac同樣展現出出色的實力，Single Core取得3666分、Multi-Core則有14292分，相比M3 iMac的3028分和11880分，同樣有近20%的升幅。從跑分數據可見，M4晶片在CPU和GPU性能上均有大幅提升，這也在實際使用過程中得到了印證。

Geekbench 6跑分

接下來以Final Cut Pro輸出1分30秒、1.46GB短片為例，M4 iMac只需32秒就能完成導出任務，相比前代M3 iMac的40秒，快了25%。可見M4的強大處理能力，不論是日常文書處理，還是專業的創作工作，都能提供出色的加速效果。

此外，同樣亦測試了不同類型的遊戲表現。包括動作冒險類的《Lies of P》、《Stray》，以及開放世界的《Death Stranding》，在最高畫質設定下，M4 iMac全程保持穩定的60fps，絕對稱得上是iMac的又一強項。即使在高負荷運算的遊戲體驗中，M4晶片依然能遊刃有餘，為用家帶來出色的娛樂享受。

M4 iMac 2024打機效果相當不錯（陳葦慈 攝）

相信M4在不同場景下均有出色的實力和表現。無論是日常工作、創作，還是遊戲娛樂，M4 iMac都能提供非常出色的體驗。

全面升級的連接能力

除了性能上的顯著提升，iMac 2024在連接能力上同樣表現出色。今次測試的iMac採用4個Thunderbolt 4/USB-C連接埠，較前代有所增加。這些高速連接埠支援高達40Gb/s的數據傳輸速度，能夠支援更多元化的外接設備，如外置儲存、擴展壞，甚至是兩部6K外顯示示器。

對應Thunderbolt 4的USB端子（陳葦慈 攝）

以7.3GB的文件測試傳輸速度，直接透過SSD傳送至iMac僅需15秒，足見其出色的讀寫能力。透過一系列嚴格的測試，我們發現iMac 2024在連接功能上相當不錯。不論是需要高速傳輸大型檔案，還是進行無線裝置連接，它都能輕鬆應付，大幅提升用家的工作效率和生活體驗。

全方位升級的macOS Sequoia體驗

除了強大的硬件配置，iMac 2024在操作系統上也得到了全面升級。今次新機自帶macOS Sequoia 15.1系統，配合M4晶片的強大實力，帶來了耳目一新的使用體驗。首先是全新的系統介面設計，整體呈現出更潔淨簡潔的風格，突出重點信息，提升視覺集中度。同時，macOS Sequoia還推出了一系列創新功能，如iPhone鏡像、分屏多窗管理等，大幅提升了使用效率和生產力。

Apple Intelligence實試，需要將主機設定為美國地區，以及英文（美國）語言才可以使用。

Apple Intelligence 文字語氣修改實試

值得一提的是，macOS Sequoia還整合了蘋果的Apple Intelligence技術，帶來了更多實用的智能化應用。比如能夠一點即清理圖片中的多餘元素Clean-up、調整文字語氣，以及總結重點信息等，極大地提升了日常處理文件、書寫的便利性。

雖然目前Apple Intelligence的中文支援還在開發中，但我們測試過其英文版本，已經很好地體現了這些智能化功能的應用價值。相信在未來中文版本推出後，必將為香港用家帶來更加貼心的使用體驗。

接上額外屏幕，加上iPhone可以將畫面投影在Mac之上，實用性大為增加。（陳葦慈 攝）

總結

經過為期3天的全面實測，對iMac 2024的各項性能都有了深入的瞭解和體驗。無論是外觀設計、硬件性能，還是系統功能，這一代iMac在各個層面都有了全面的進化與升級。

在外觀設計上，iMac 2024注入了全新的活力與個性，搭配Nano-Texture玻璃屏幕，無論在家中或辦公室使用，都能帶來出色的視覺體驗。硬件性能方面，M4晶片的強大實力在多方面得到充分展現，不論是日常辦公、創作工作，還是高負荷遊戲，都能提供流暢出色的體驗。同時，iMac 2024的連接能力也得到大幅提升，無論有線還是無線，用家都能享受到極致的便捷與靈活性。

操作系統上，macOS Sequoia的創新功能，再加上Apple Intelligence的智能化應用，為使用者帶來了全新的工作效率和生活體驗。相信隨著未來中文版本的推出，這些貼心功能必將為果迷帶來更大的幫助。

最大的遺憾，便是新機仍然只使用「Wi-Fi 6E」，雖然對於大部人都夠用，但未用上更快速的「WiFi 7」就有點可惜。不過M4 iMac 2024無疑是一款出色的全能型台式電腦，如果大家作為首台Mac電腦，還是對於已擁有舊有機型的用家而言，這款全新的iMac都絕對是一個非常理想的升級選擇。不過如果去年已升級M3 iMac，或許可以等待一下未來有更大升級才換機也未遲。

選購M4 iMac 2024建議

對於已擁有前代M3 iMac的用戶而言，如果對機能要求沒有特別大的提升需求，或者暫時無法負擔更換新機的費用，可以暫時保留現有機型，待未來有更大需求時再行升級。

但如果正在使用上代Intel晶片的iMac，或是首次入手Mac，M4 iMac 2024絕對是一個非常理想的選擇。建議可以選擇搭載32GB統一記憶體和10核心CPU的高階版本，以獲得更出色的整體性能表現。如果iMac會作為家庭共用電腦，選配Touch ID Magic Keyboard亦是一個不錯的選擇。

M4 iMac 2024開箱實測（陳葦慈 攝）