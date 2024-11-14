HOVERAir X1 PRO系列推出｜近期不少品牌推出AI自拍航拍機，如早前推出的HOVERAir X1 Smart、DJI Neo等，機身細細，易於操作，就算新手都很易操作。而HOVERAir最近就推出功能更強的HOVERAir X1 PRO系列，機身仍然保持輕巧，但擁有高達8K拍攝質素，加上不再受地型限制，令用家更有驚喜。



輕巧便攜打造全面拍攝

HOVERAir X1 PRO系列搭載極致輕巧的設計，分別僅重191.5g（HOVERAir X1 PRO）和192.5g（HOVERAir X1 PROMAX）。摺疊後的尺寸僅105 x 149 x 34mm，可輕鬆放入滑雪衫袋或戶外背包。全新採用HEMTM高彈性材料，為機身提供全面保護，擁有最大的彈性和耐用性。

HOVERAir X1 PRO系列正式在香港推出

另外，HOVERAir X1 PRO系列具備先進的AI智能跟拍技術和精準影像穩定功能，徹底解放雙手，只需透過機身屏幕觸控或語音指令，即可輕鬆捕捉每個精彩瞬間。HOVERAir X1 PRO MAX更提供多達10種自動飛行模式，包括環繞、俯拍、漸遠等，滿足用戶的各種創意拍攝需求。此外，內置的1.78吋OLED屏幕信標可在1公里範圍內即時預覽畫面，方便用家隨時利用手機監控追蹤進度。

機身十分輕便，只有約192g重。

尖端影像技術

HOVERAir X1 PRO MAX搭載8K超高清影像拍攝功能，配備1/1.3英寸CMOS感光元件和7層精準鏡頭，提供107°超廣角視野。即使是4K 120fps慢動作或8K高清設錄，都能呈現出細膩動人的視覺效果。同時支援HDR格式拍攝，在高低對比的環境中仍能捕捉到豐富細節。而HOVERAir X1 PRO則支援高畫質的4K 60fps影片拍攝（104°超廣角視野）。兩款產品均配備SmoothCapture 2.0穩定技術，提供雙軸雲台、電子影像穩定(EIS)和地平線矯正功能，確保即使在高速運動中也能拍攝出穩定流暢的影像。

可以安裝不同配件令HOVERAir X1 PRO系列用途更廣。

解除地型限制雪地水上都能遨遊

HOVERAir X1 PRO系列擁有出色的抗風性和耐寒性，能夠在低至-20°C的嚴寒環境中穩定工作長達16分鐘。配備耐寒智能電池及便攜式充電盒，續航時間可達56分鐘。此外，HOVERAir X1 PROMAX更透過多個傳感器實現主動避障，即使飛越水面、雪地或懸崖等複雜地形，也能安全飛行。用家只需透過手掌起飛，3秒內即可開始拍攝，大大提升拍攝靈活性。

就算在雪地上都可以使用得到

HOVERAir X1 PRO系列

超越想像的跟拍體驗

HOVERAir X1 PRO系列的最高自動跟隨速度高達42公里/小時，即使在60公里/小時的瞬時速度下，憑藉先進的AI算法也能可靠地跟蹤目標。無論是騎行、滑雪還是跑步都能輕鬆捕捉到精彩的高速動作畫面。此外，兩款新產品均支援多種跟拍模式，如側面跟隨、正面跟隨等，提供全面的拍攝選擇。

將HOVERAir X1 Pro摺起，收納在專用包內，非常方便。

新機內置7種預設飛行模式，可根據需求快速切換拍攝角度。同時支援語音操控和手掌起飛，徹底解放雙手，使拍攝過程更加便捷。此外，系列產品還提供了ND濾鏡、多功能便攜包、車把支架等多種配件選擇，在不同場景中提供靈活拍攝體驗。

可配置專用的ND Filters，就算是任何天氣都可拍攝出精彩的影片。

HOVERAir X1 PRO系列憑藉其卓越的影像功能、智能跟拍技術和人性化設計，將為運動愛好者和內容創作者帶來全新的攝影體驗。無論是在極限運動中捕捉高速動作，還是在戶外探險中記錄難忘時刻，絕對是理想的拍攝夥伴。

HOVERAir X1 PRO售價：$3998

HOVERAir X1 PROMAX售價：$5498

HOVERAir X1 PROMAX Combo套裝售價：$6898