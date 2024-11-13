RingConn Gen 2智能戒指｜最輕最薄睡眠監測超強大！高性價比選擇

RingConn Gen 2智能戒指｜在智能穿戴設備日趨普及的今天，消費者對其功能性能和使用體驗的需求也日益提高。RingConn Gen 2正是針對這一趨勢推出的全新智能健康戒指，以極具突破性的輕巧設計、優異的續航能力和先進的睡眠健康監測功能，為用家帶來更便利、更貼心的健康管理體驗。



最輕最薄 令人驚艷的設計

RingConn Gen 2官方指它正是最輕最薄的智能健康戒指。採用航天級鈦合金材質打造，整支戒指僅2-3克的重量和6.8mm的厚度，宛如第二層自然肌膚般貼合手指，使用起來絲毫感受不到重量。相比上一代產品，RingConn Gen 2在厚度、重量和寬度上分別減少了24.8%、3%和12.8%，可見其在設計上下足了功夫。

RingConn Gen 2智能戒指非常輕巧，戴上手如無物。

此外，RingConn Gen 2 還榮獲了備受矚目的iF Design Award國際設計大獎，充分彰顯了其出色的人體工學設計。三種時尚配色：霧面黑、白銀和金，將於稍後再推出玫瑰金版本。無論是在日常佩戴還是運動時，RingConn Gen 2都能給用家帶來全然不同的優質體驗。

有9個不同size及三款配色選擇

強大的睡眠健康監測功能

RingConn Gen 2的核心功能之一就是睡眠健康監測。它配備了先進的AI智能睡眠追蹤系統，能夠全面評估用家的睡眠階段、呼吸狀況及睡眠效率等關鍵指標。其中，最值得一提的是睡眠窒息症監測功能，可實時監測用家的呼吸變化和停止情況，並預警可能出現的睡眠窒息症問題，讓用戶能及時採取相應措施。

充電盒可擁有長達150日備用時間

另外更可利用RingConn app，查看各項睡眠健康數據，包括呼吸中低通氣指數、24小時血氧飽和度等。此外，該系統還能對用家的壓力水平進行全天候分析，提供個性化的健康建議，幫助調理生活作息，過更健康的生活。

超強續航能力

除了出色的硬件設計和先進的健康監測功能外，RingConn Gen 2在續航能力方面也表現搶眼。單次充電可提供高達10-12天的使用時間，即使加上便攜充電盒，也可以在外旅行時無憂無慮地使用超過150天之久。相比同類產品，RingConn Gen 2的續航能力可謂業界翹楚。同時，該產品還擁有IP68級的防水等級，可在100米水深下防水。不論游泳、潛水，還是日常運動，RingConn Gen 2都能隨時隨地提供可靠的健康監測，真正實現全天候、長期使用。

RingConn Gen 2擁有100m防水效能

除了睡眠健康監測功能，RingConn Gen 2還能無縫追蹤各類運動數據，並提供全面的月經週期跟蹤。只需通過免費的iOS或Android app，即可查閱心率、血氧飽和度、運動數據、壓力指數等各項健康指標。妣AI算法的加持，RingConn Gen 2更能給出個性化的健康建議，真正賦能用戶掌握自身健康狀況。

值得一提的是，RingConn Gen 2 app不需要任何訂閱費用，用家即可享受全方位的健康監測服務，體驗前所未有的便捷智能健康管理，性價比非常高。