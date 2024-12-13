全球最貴iPhone 16 Pro Max 18K黃金配402顆寶石 全球限量3台
撰文：中關村在線
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近日，杜拜奢華品公司Caviar聯手蘋果推出全球最貴iPhone 16 Pro Max手機。這款定製款採用金色外殼和寶石裝飾，起售價為301,070美元（約港幣234萬元）。
Caviar為慶祝iPhone 16系列的發布，特別推出了opulent系列。其中最引人注目的便是「The Great, The Terrible, The Magnificent」款型。該設計靈感來源於伊凡雷帝、蘇萊曼大帝和查理曼大帝三位帝王的皇冠。
該款手機由純金打造，重逾1千克，採用獨特的淺浮雕工藝製作。頂部十字架造型致敬俄羅斯沙皇帽，並且搭載了多顆寶石以及藍寶石等珍貴寶石。底座則模仿了蘇萊曼大帝的王冠設計，同時還有植物圖案融入其中。
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機身採用真皮襯底，並鑲嵌了約402顆鑽石、紅寶石和藍寶石，以彰顯其精緻耐用的品質。據了解，這款手機全球限量三部，預計將具備較高的收藏價值。
此次合作不僅展示了Caviar和蘋果在奢華手機市場的領先地位，同時也展現了消費者對於高端手機及配件產品的需求。未來，我們期待看到更多類似的產品問世。
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