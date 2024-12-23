iOS 19支援名單曝光　仍支援2018年發表產品　部分iPad面臨遭淘汰

根據iPhoneSoft的消息來源透露，蘋果公司下一代操作系統更新的設備兼容性情報已不慎提前外泄。



iOS 19支援名單曝光（中關村在線提供）

iOS 19支援名單曝光

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據該報道指出，所有當前能夠運行iOS 18的iPhone型號預計也將繼續獲得iOS 19的支援。儘管和過去一樣，部分前沿功能可能會限制在較新的iPhone型號上，但諸如2018年推出的iPhone XS和XR這樣的舊型號iPhone用戶，仍將能享受到至少一年的額外系統更新服務。

iOS 19仍支援部分2018年推出產品。（中關村在線提供）

然而，對於iPad用戶而言，情況則有所不同。部分iPad型號將無法升級至iPadOS 19，特別是搭載A10晶片的iPad（2019年發布的第七代），可能將無法兼容iPadOS 19，這標誌著iPadOS的最低處理器門檻將提升至A12晶片。

預計iOS 19和iPadOS 19將在2025年6月面向開發者推出預覽版，隨後在大約同年9月正式公開發布。

至於iOS 19將具體帶來哪些新功能，目前仍是個未知數。彭博社的馬克•古爾曼（Mark Gurman）先前曾透露，由於iOS 18的功能開發工作遭遇延遲，這在一定程度上波及了iOS 19的開發進度。而iPhoneSoft也暗示，iOS 19在主要新功能的引入上可能會相對克制，僅作為一次小幅度的更新迭代。

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