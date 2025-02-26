iPhone 簡易Backup方法 128GB都夠用！USB手指簡易備份教學｜iPhone 16e正式推出，不過如果想平玩，128GB又可能不夠用，又不想上iCloud，可考慮利用外置usb手指來幫手儲存大型文件。其實近年iPhone更換了USB Type C插口後，要備份手機資料已經比以往更簡單！今次記者就示範如何在iPhone 16上，利用USB手指直接備份手機內資料，如相片、影片等文件，簡單快捷！



自從iPhone 15系列轉用USB Type C插口取代Lightning插口後，對應不少USB C的配件，令用家更為方便。亦因為可以直接使用不同USB Type C裝置，要backup備份iPhone內存文件、相片及影片就更加輕易。幾乎幾大部份的USB C手指、外置SSD等儲存裝置，都可以連接iPhone直接抄寫及儲存（只需要其格式必須是 APFS、APFS（已加密）、macOS Extended（HFS+）、exFAT（FAT64）、FAT32 或 FAT便可）。而且如果大家想使用iPhone拍攝ProRes影片時，更可以直接錄在外置SSD之上，為手機節省更多位置。

不過大家想backup手機內文件及相片影片等大型文件，應該如何做呢？其實方法流程十分簡單，只需要將USB手指或外置SSD直接插入iPhone後，打開「Files／文件」app，在內便可以瀏覽到外置裝置，之後再直接將不同的相片文件抄寫在手指之上便可，比起利用iCloud等雲端backup更為安全穩陣。（以下記者示範如何利用SanDisk外置手指備份iPhone 16 Pro內的資料）

iPhone備份相片、影片至SanDisk外置手指步驟：