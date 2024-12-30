AirPods 4主動消噪型能否取代AirPods Pro 2？一文看清兩者差異

蘋果今年9月隨著iPhone 16亮相同步也推出了2款AirPods 4，分為一般版與具「主動式降噪」的版本，首度將主動式降噪功能引進開放式耳機設計，支援USB-C充電，充電盒體積比前一代小10%，還可以使用Apple Watch充電器或Qi認證的充電器充電。其中，主動式降噪款在規格上幾乎具備了Pro系列所有主要功能，但與AirPods Pro 2價格差了350元，因此，令大家格外好奇的就是，究竟少了耳塞這個結構，在降噪效果與佩戴感受的差異，究竟能不能替我們省下這價差？



搭載與AirPods Pro 2相同H2晶片的主動式降噪款AirPods 4，音質上擁有更渾厚低音、更清晰高音，更具備了「通透模式」、「適應性音訊」、「對話感知」等前代沒有的功能，除了原有具備動態頭部追蹤的「個人化空間音訊」，更支援「語音隔離」以及更方便與Siri互動的動作偵測能力，點頭搖頭就能回應通知內容。AirPods 4也在耳柄加入全新力度感測器，有別於AirPods Pro 2的觸控控制，是透過按壓的方式進行一些常用操作。

主動消噪型AirPods 4，售價1,499元；一般版AirPods 4，售價1,099元。（聯合新聞網提供）

實際使用，主動式降噪款AirPods 4，透過升級版麥克風、H2晶片和運算音訊加持下，再加上佩戴耳機本身帶來隔絕外界聲音的效果，降噪能力出乎意料強大，在一般靜態佩戴使用的狀態下，少了耳塞結構對耳道帶來的壓力，卻能夠有與Pro系列接近的降噪效果，以及神奇讓你幾乎要忘記有戴著耳機的通透模式，對於有降噪需求，但又不習慣耳塞式耳機設計的用戶，絕對是非常有吸引力的新選擇。

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但是，在動態移動使用，或是搭飛機耳道壓力變化較明顯的時候，少了耳塞的幫忙，兩者佩戴起來的感受差異就比較明顯了，較大幅度的動作可能會讓AirPods 4無法隨時完美貼合耳道，而對降噪效果產生影響，雖然很快就能恢復原本的音訊效果，但使用者可能會比較頻繁地感受到自動調節的過程變化。如果是對聲音比較敏感，或是經常有大動作使用需求的民眾，還是會建議直接入手AirPods Pro 2。

AirPods Pro 2與AirPods 4和主動消噪型價格上的差別。（APPLE）

如果沒有以上使用情境的需求，這次AirPods 4充電盒換上USB-C充電，且具備「尋找」功能，對於厭倦在包包、車上、房間裡翻找耳機放在哪，以及已經升級iPhone 15、16系列、想要帶一條線走天下的充電新世代用戶來說，趁著年末入手AirPods 4，絕對是CP值最高的選擇。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】